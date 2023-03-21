　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春分好運到！　3星座發財啦

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲好運來了！（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

今天（21日）是24節氣的「春分」，清水孟國際塔羅小孟老師分享「射手座、巨蟹座、天秤座」好運財運一次到。

Top 3：天秤座

[廣告]請繼續往下閱讀...

天秤座在人際關係方面，不只是工作或事業，連平常的友誼聯絡都會變得更和諧，有機會擴大朋友圈及生活圈，當然連同小人也會慢慢遠離。

與人合作方面也會更為融洽，彼此的想法會更相近，溝通也會更順利。若有想要買賣房產，或購地置產的，有機會遇到好機會，取得相對不錯的價格。

Top 2：巨蟹座

巨蟹座對內重視家庭，對外在人際關係上也不馬虎，春分後若常接觸人群者，交際手腕明顯更為活躍與圓融，和諧的氣氛讓異性間關係提升不少。

本身的氣場也提升不少，散發浪漫有藝術的氣質，想要找尋戀愛對象的，不妨趁這段期間，接受親戚朋友的幫忙，有機會遇到不錯的對象。想與人合夥的，也有機會創造革命情感，若是另一半願意一起努力，則有機會建立長久事業。

Top 1：射手座

射手座最大的好運莫過於家庭和諧美滿，財富不需擔憂，所謂家和萬事興，人勤財源進，凡事都建立在家庭的穩定。而春分後的射手座，在家庭生活上，彼此的感情將更為穩定和樂，若有不愉快的，將得到諒解並釋懷。

另外，你的娛樂性的投資，大樂透、刮刮樂也有機會贏得不少獎金。單身族群多加努力，覓得良緣非難事。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／連2震！規模3.9地震　最大震度3級
快訊／墨西哥連2支二壘打！　再度領先日本
快訊／全台有感！規模5.3地震　最大震度4級
快訊／09：45地牛翻身　初判震度3級以上
快訊／吉田正尚3分砲！日本追平墨西哥
大谷翔平受訪提台灣！　吐遠大願景
林俊傑演唱會「臨陣退貨嘉賓」！　爆紅男團火大離場
超美技沒收日本全壘打！　墨西哥外野手淡定簽名引熱議
總統民調大洗牌！　他36.2%逆轉大勝
快訊／日本滿壘殘念！　5局遭美技沒收全壘打

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／連2震！09：54規模3.9地震　最大震度3級

快訊／國家警報響！09：45規模5.3地震　最大震度4級

快訊／09：45發生規模5.3地震　最大震度4級

時隔2年　珍稀侯鳥極危琵嘴鷸88號再度現蹤台灣！

快訊／09：45地牛翻身　初判震度3級以上

繁星推薦逾1.4萬人上榜、錄取率62.71%　總缺額1330個「台大缺10人」

翻轉夢想so easy　牌卡挑戰賽等你來得獎

長榮超萌「Hello Kitty餐車」開賣　不到24小時！「80台全搶光」

他嘲笑老婆上錯車被一句話KO　2千人認證：傷害不大侮辱極強

旗後礮臺變講臺　小學生戶外發表練成果膽量

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

賈永婕遭BLACKPINK粉打臉說謊！　親自回應「擋視線+公關票」

賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！　誇張1舉動惹火BLACKPINK粉絲

證婚誓言中...大黃蜂鑽婚紗　霸氣尪徒手抓！網：嫁對了

快訊／連2震！09：54規模3.9地震　最大震度3級

快訊／國家警報響！09：45規模5.3地震　最大震度4級

快訊／09：45發生規模5.3地震　最大震度4級

時隔2年　珍稀侯鳥極危琵嘴鷸88號再度現蹤台灣！

快訊／09：45地牛翻身　初判震度3級以上

繁星推薦逾1.4萬人上榜、錄取率62.71%　總缺額1330個「台大缺10人」

翻轉夢想so easy　牌卡挑戰賽等你來得獎

長榮超萌「Hello Kitty餐車」開賣　不到24小時！「80台全搶光」

他嘲笑老婆上錯車被一句話KO　2千人認證：傷害不大侮辱極強

旗後礮臺變講臺　小學生戶外發表練成果膽量

快訊／連2震！09：54規模3.9地震　最大震度3級

限時8小時！　手搖飲「全品項買1送1」只有今天

瑞信嫁UBS最大苦主出爐！　沙烏地國銀損失逾300億元

台北在地銅板美食推薦！華陰街20元豬血糕緊咬滿滿花生粉超Q彈

「大陸今年是定調統戰年」　邱太三：擔心馬英九去被當統戰工具

疫後復甦／彰化「財務人」天津開咖啡廳　精打細算挺過疫情

對決大谷翔平敲安　天使隊友打算講一整季

快訊／墨西哥連2支二壘打！4強戰再度領先日本

快訊／國家警報響！09：45規模5.3地震　最大震度4級

快訊／09：45發生規模5.3地震　最大震度4級

「深溝+細肩帶」誘老司機上門...每次2500　4泰女滯台賣淫落網

生活熱門新聞

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

春雷要響了　「全台有雨」大變天

櫻花妹1人吃熱炒　隔壁阿伯熱情買單交朋友

2國中男超商「可怕對話」　震驚家長

歐巴最愛不是林襄！　李多慧認證她才最讚

今春分「天赦日」6大禁忌　過度愛愛下場曝

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

春雨來了　周末全台變天溼冷！

台南孫5000元賣化妝台　阿嬤現身鏡子

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

高捷上演BP演唱會2.0！站務員：手機亮起來

錄取率只有18%！延平中學入學考搶破頭　家長嘆：快比頂大難考了

更多熱門

相關新聞

今春分「天赦日」6大禁忌　過度愛愛下場曝

今春分「天赦日」6大禁忌　過度愛愛下場曝

今天（21日）是24節氣的「春分」，也剛好是今年第一個「天赦日」。清水孟國際塔羅小孟老師分享春分6大禁忌，包括別過度行房，容易身體虛弱染上風寒，也別吃大辣與冰淇淋；另外，也可立蛋、曬太陽開運。

「春分」到！5生肖財運最強

「春分」到！5生肖財運最強

閏二月要來了！　專家警告：「4禁忌」千萬別犯

閏二月要來了！　專家警告：「4禁忌」千萬別犯

春分適逢天赦日！民俗專家：備3物幫自己補運旺財

春分適逢天赦日！民俗專家：備3物幫自己補運旺財

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

關鍵字：

小孟老師春分

讀者迴響

熱門新聞

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

男模跳樓輕生享年35歲

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

本屆第一人！古巴牛棚捕手叛逃

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

覺得累！他肚脹「全身飄尿味」　醫嘆已末期：洗腎一輩子

少校飛官愛嫖妓！「一直要3P」同袍是37仔

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

春雷要響了　「全台有雨」大變天

櫻花妹1人吃熱炒　隔壁阿伯熱情買單交朋友

快訊／台中空姐提油燒死夫遭續押！確定出不了獄

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面