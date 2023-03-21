春分好運到！　3星座發財啦

▲好運來了！（示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

今天（21日）是24節氣的「春分」，清水孟國際塔羅小孟老師分享「射手座、巨蟹座、天秤座」好運財運一次到。

Top 3：天秤座

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天秤座在人際關係方面，不只是工作或事業，連平常的友誼聯絡都會變得更和諧，有機會擴大朋友圈及生活圈，當然連同小人也會慢慢遠離。

與人合作方面也會更為融洽，彼此的想法會更相近，溝通也會更順利。若有想要買賣房產，或購地置產的，有機會遇到好機會，取得相對不錯的價格。

Top 2：巨蟹座

巨蟹座對內重視家庭，對外在人際關係上也不馬虎，春分後若常接觸人群者，交際手腕明顯更為活躍與圓融，和諧的氣氛讓異性間關係提升不少。

本身的氣場也提升不少，散發浪漫有藝術的氣質，想要找尋戀愛對象的，不妨趁這段期間，接受親戚朋友的幫忙，有機會遇到不錯的對象。想與人合夥的，也有機會創造革命情感，若是另一半願意一起努力，則有機會建立長久事業。

Top 1：射手座

射手座最大的好運莫過於家庭和諧美滿，財富不需擔憂，所謂家和萬事興，人勤財源進，凡事都建立在家庭的穩定。而春分後的射手座，在家庭生活上，彼此的感情將更為穩定和樂，若有不愉快的，將得到諒解並釋懷。

另外，你的娛樂性的投資，大樂透、刮刮樂也有機會贏得不少獎金。單身族群多加努力，覓得良緣非難事。