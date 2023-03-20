士官亂倫性侵親友傳國軍延遲查案　陸軍航特部喊冤

▲陸軍航特部傳出有士官酒後猥褻親友女兒事件。（示意圖／軍聞社）



圖文／CTWANT

服役於陸軍航空特戰指揮部的某士官，單位所管為空中機動作戰以及航空兵力，執掌陸軍重要單位，竟發生營外酒後亂性事件。根據媒體報導相關單位收到投訴後拖了4天才開始著手行政調查，投訴者質疑軍方拖延調查是否另有隱情。航特部政戰主任受訪時表示，有錯就懲處，依法辦理絕不寬貸，他接著說明，事件初始被報導為「性侵」，警方接獲的報案單上是「猥褻」，雙方並無發生性行為；且截至目前為止，當事人並無外傳的提前辦理退伍手續。

報導中指出，航特部某士官於本月12日到親戚家中飲酒作樂至清晨，酒後失態闖入親戚女兒房間對其性侵，遭性侵對象身心靈遭到極大傷害。酒醒後張姓資深士官以「走錯房間」為由，並表示將受害者誤認為是自己的妻子。航特部對此則表示，根據該士官說法，酒後誤入親友女兒的房間內，對其做出不妥行為，但發現人不對後即刻停止，雙方沒有發生性行為。

近日焦點全放在國軍前線二膽島失聯伙房兵身上，航特部於3月12日接獲投訴，卻因種種因素沒有即時向上呈報，相關事發經過於部隊內逐漸掀起討論，4天後的3月16日，主管單位才依規定發函要求進行調查。

依照陸海空軍懲罰法第15條規定，現役軍人實施性侵害、性騷擾或性霸凌，經調查屬實者應受懲罰，而相關單位亦應同法第30條予以移送懲罰程序。外傳該士官因發生此事，提前辦理退伍程序，恐規避相關懲處。對此航特部表示「絕無此事」，該士官並未辦理任何與退伍相關的程序，實際詢問，僅有「口頭上跟同袍聊天提到」。

從2月開始連續兩起的女兵不雅照外洩，到日前令國防部長震怒的二膽島逃兵事件，如今又出現士官酒後涉及猥褻，不僅打擊國軍士氣，也讓國軍的形象再度蒙上陰影。

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