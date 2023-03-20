　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

士官亂倫性侵親友傳國軍延遲查案　陸軍航特部喊冤

獨／傳士官性侵親友國軍延遲查案　陸軍航特部喊冤

▲陸軍航特部傳出有士官酒後猥褻親友女兒事件。（示意圖／軍聞社）

圖文／CTWANT

服役於陸軍航空特戰指揮部的某士官，單位所管為空中機動作戰以及航空兵力，執掌陸軍重要單位，竟發生營外酒後亂性事件。根據媒體報導相關單位收到投訴後拖了4天才開始著手行政調查，投訴者質疑軍方拖延調查是否另有隱情。航特部政戰主任受訪時表示，有錯就懲處，依法辦理絕不寬貸，他接著說明，事件初始被報導為「性侵」，警方接獲的報案單上是「猥褻」，雙方並無發生性行為；且截至目前為止，當事人並無外傳的提前辦理退伍手續。

報導中指出，航特部某士官於本月12日到親戚家中飲酒作樂至清晨，酒後失態闖入親戚女兒房間對其性侵，遭性侵對象身心靈遭到極大傷害。酒醒後張姓資深士官以「走錯房間」為由，並表示將受害者誤認為是自己的妻子。航特部對此則表示，根據該士官說法，酒後誤入親友女兒的房間內，對其做出不妥行為，但發現人不對後即刻停止，雙方沒有發生性行為。

近日焦點全放在國軍前線二膽島失聯伙房兵身上，航特部於3月12日接獲投訴，卻因種種因素沒有即時向上呈報，相關事發經過於部隊內逐漸掀起討論，4天後的3月16日，主管單位才依規定發函要求進行調查。

依照陸海空軍懲罰法第15條規定，現役軍人實施性侵害、性騷擾或性霸凌，經調查屬實者應受懲罰，而相關單位亦應同法第30條予以移送懲罰程序。外傳該士官因發生此事，提前辦理退伍程序，恐規避相關懲處。對此航特部表示「絕無此事」，該士官並未辦理任何與退伍相關的程序，實際詢問，僅有「口頭上跟同袍聊天提到」。

從2月開始連續兩起的女兵不雅照外洩，到日前令國防部長震怒的二膽島逃兵事件，如今又出現士官酒後涉及猥褻，不僅打擊國軍士氣，也讓國軍的形象再度蒙上陰影。

延伸閱讀
中年男趴睡美食街！清潔工見「姿勢沒變」上前叫醒　驚覺斷氣：小腹硬硬的
經典賽／「哪個傻瓜把他排第9棒？」　美國隊透納2天3轟刷新國家紀錄
國道中山高369K聯結車撞轎車　轎車女乘客沒了呼吸心跳送醫搶救

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／本屆經典賽第一人！　古巴牛棚捕手叛逃下落不明
55歲前病逝…勞保繳24年「充公」！　勞保局2理由拒絕給付

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

士官亂倫性侵親友傳國軍延遲查案　陸軍航特部喊冤

二膽伙房兵脫逃案提「遣返請求」！法務部：尊重檢方職權

李正皓指控陳玉珍2疑點有「通敵叛國」可能　已符合檢調調查要件

幕後／不甩賴清德誠信條款　議員登記立委初選「不只王世堅」

馬英九將訪中祭祖　陸委會回應了！

謝龍介傳被勸進北漂選立委！本人曝「2考量」：絕不相負台南鄉親

快訊／前美國安顧問歐布萊恩今抵台　蔡英文明頒特種大綬景星勳章

新北議員參訪日本東京收穫滿滿　王威元：將參考東京城市規劃問政

民進黨2024桃園黨內立委初選　鄭運鵬搶頭香登記！首日8人領表

議員質疑「浮報燈會人數」　北市澄清無造假：基於對交通部尊重

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！　誇張1舉動惹火BLACKPINK粉絲

賈永婕遭BLACKPINK粉打臉說謊！　親自回應「擋視線+公關票」

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

證婚誓言中...大黃蜂鑽婚紗　霸氣尪徒手抓！網：嫁對了

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

士官亂倫性侵親友傳國軍延遲查案　陸軍航特部喊冤

二膽伙房兵脫逃案提「遣返請求」！法務部：尊重檢方職權

李正皓指控陳玉珍2疑點有「通敵叛國」可能　已符合檢調調查要件

幕後／不甩賴清德誠信條款　議員登記立委初選「不只王世堅」

馬英九將訪中祭祖　陸委會回應了！

謝龍介傳被勸進北漂選立委！本人曝「2考量」：絕不相負台南鄉親

快訊／前美國安顧問歐布萊恩今抵台　蔡英文明頒特種大綬景星勳章

新北議員參訪日本東京收穫滿滿　王威元：將參考東京城市規劃問政

民進黨2024桃園黨內立委初選　鄭運鵬搶頭香登記！首日8人領表

議員質疑「浮報燈會人數」　北市澄清無造假：基於對交通部尊重

「ATM插卡」直接領6000元！比郵局早7天　免登記懶人包看這

2023快樂國家排行！這國6連霸　台灣第27名

獨／總監曝「朱海君價錢漲4倍」無力負擔　曝光「對話紀錄」合作破局

昆山連舉辦3場兩岸活動　促進雙方青年交心、交融

碧潭水舞3／31開催！2大「新北約會去處」　浪漫光雕橋滿20年了

男模跳樓輕生享年35歲！　經紀人崩潰不信：應是陽台自拍不慎摔倒

高捷月台上演「BP演唱會2.0」！神曲一播嗨翻　站務員：手機亮起來

萌貓踩踏墊「謎之抖動」幫拖地　網見熟悉畫面：小時候也這樣XD

政治熱門新聞

傳士官性侵延遲查案　陸軍航特部喊冤

李正皓控陳玉珍2疑點：都有通敵叛國可能

轟綠又雙標　國民黨：謝長廷可赴陸落淚、馬英九不行青年交流？

還有大咖要開演唱會？陳其邁話中有話

何志偉：尊重王世堅生涯規劃　誠信是做人基本標準

二膽兵脫逃提遣返！法務部尊重檢方職權

不甩賴清德誠信條款　不只王世堅拚立委

馬英九將訪中　陸委會回應

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

陸軍航特部資深士官爆酒後亂性　疑拖延4日才啟動調查

謝龍介傳被勸進北漂選立委！本人曝2考量

軍公教為6000嗆國民黨沒用　藍委火大：罵人不如上網登記

前美國安顧問今抵台　明見蔡英文

新北議員參訪日本東京收穫滿滿　他將參考東京經驗問政

更多熱門

相關新聞

聯兵營國外參訓的新機遇與舊挑戰

聯兵營國外參訓的新機遇與舊挑戰

一直以來，美國對台私底下的軍事交流合作幾乎從未停過，但在這些交流、支援、培訓與協助下，為國軍帶來的改變有多少？又或者更直白的說，在他們的眼中，國軍究竟是否就像是扶不起的阿斗一般，老是上演著「你講你的，我做我的」、「國情不同，謝謝指教」的戲碼呢？

劉德華突被熱情女粉「挽手貼胸」！天王神反應曝

劉德華突被熱情女粉「挽手貼胸」！天王神反應曝

閏二月要來了！　專家警告：「4禁忌」千萬別犯

閏二月要來了！　專家警告：「4禁忌」千萬別犯

陸軍航特部資深士官爆酒後亂性　疑拖延4日才啟動調查

陸軍航特部資深士官爆酒後亂性　疑拖延4日才啟動調查

3星座有仇必報！　雙魚對事不對人

3星座有仇必報！　雙魚對事不對人

關鍵字：

周刊王陸軍航特部

讀者迴響

熱門新聞

本屆第一人！古巴牛棚捕手叛逃

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

覺得累！他肚脹「全身飄尿味」　醫嘆已末期：洗腎一輩子

男模跳樓輕生享年35歲

7.4萬噸貨輪「筆直撞上高雄港」驚悚影片曝光

少校飛官愛嫖妓！「一直要3P」同袍是37仔

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

網美「偏頭痛2年」痛到不能走！確診罕病數月病逝

麥當勞31年前炸彈案！台女星24歲男友「賭命拆彈當場身亡」

COVID-19溯源新證據　指向武漢華南市場所販售貉

春雨來了　周末全台變天溼冷！

「妹妹飄天然香」要吃6類食物！2美女專家：愛愛完要小便

情侶撿錢包藥妝店狂刷！失主2天後察覺崩潰

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面