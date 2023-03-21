狠嗆「再頂一句立馬讓你走」！上市主管怒斥員工…慘被降為清潔工

▲黑衣男子對底下員工大發雷霆。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一段疑似上市公司僑銀股份的相關短視頻近日流出，只見一名管理人員模樣的黑衣男子正對多名制服背後印有「僑銀股份」字樣的工作人員大發雷霆，大聲喝斥「再給我頂一句，我立馬讓你走」、「罰單開起來我簽字，造反吶？」、「你現在走」、「工資扣完」等，引發廣泛關注。

《每日經濟新聞》報導，僑銀股份董秘透露，事情發生在子公司，黑衣男子是子公司一項目的管理人員，其言論過激，但雙方發生的是口頭爭執，所謂罰款、工資扣完等並未發生，當事女員工實際上並未被扣罰，「管理人員是口頭上發表的一些過激言論，雙方有爭執，但事後並未對視頻當中的員工進行處罰」。

報導指出，視頻內容來自3月18日某個項目的例行質量會議。經公司調查，爭執原因為項目管理人員對個別員工工作狀態不滿意，為解決問題，加上近期工作壓力大情緒不穩定，導致在項目服務質量會議上產生語言爭執。

▲該男子呵斥道「你再給我頂一句，我立馬讓你走」。（圖／翻攝自微博）

僑銀董秘說明，事後公司第一時間調查原因，原本考慮開除該負責人，但考慮到他也是出於對項目作業的質量要求所產生的情緒，決定將其降職為一線環衛工人，「僑銀股份堅持打造和諧、積極向上的團隊，這個項目管理人員比較過激的行為違背了公司的企業文化，造成嚴重影響」。

與此同時，僑銀股份董秘還表示，18日這個例會開的時間比較長，有30分鐘左右，但視頻只是截取了其中一小段，而且是剪輯拼湊的，並未還原事情真相，「視頻突出管理人員過激的態度，而將爭執的原因進行了刪減，有誤導受眾之嫌。對這種誤導受眾，傳播不實信息的行為，公司保留追究法律責任的權利。」

僑銀股份方面強調，對事件造成的社會影響致以深切的歉意，後期將繼續加強內部管理，杜絕類似事件再次發生。另外，該視頻在週末期間瘋傳後，有不少投資者擔心對股價造成影響。不過，今（20日）上午開盤後，截至10點時50分，僑銀股份股價並未下跌。

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