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時隔2年　珍稀侯鳥極危琵嘴鷸88號再度現蹤台灣！

▲台灣大學野生動物研究室在台南七股與將軍附近的鹽灘地發現了睽違已久的足旗編號88號的琵嘴鷸。（圖：台大野生動物研究室張瀚柏提供，下同）

▲台灣大學野生動物研究室在台南七股與將軍附近的鹽灘地發現了睽違已久的足旗編號88號的琵嘴鷸。（圖：台大野生動物研究室張瀚柏提供，下同）

記者林悅／台南報導

時隔2年，台灣本島再度出現珍稀候鳥琵嘴鷸的行蹤！台灣大學野生動物研究室執行海洋保育署《2023年度海鳥族群調查計畫》沿岸調查時，在台南七股與將軍附近的鹽灘地發現了睽違已久的足旗編號88號的琵嘴鷸。

▲台灣大學野生動物研究室在台南七股與將軍附近的鹽灘地發現了睽違已久的足旗編號88號的琵嘴鷸。（圖：台大野生動物研究室張瀚柏提供，下同）

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七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟指出，這隻88號曾於2019年與2020年冬季在台南將軍濕地被鳥友觀察到，由於數量實在稀少，行蹤難以掌握，台灣本島也已至少2年未有目擊琵嘴鷸的紀錄。88號琵嘴鷸再次返回台南鹽灘地，驗證了遷徙候鳥對棲地的忠誠性，也在在反映了保護棲地的使命與重要性。

▲台灣大學野生動物研究室在台南七股與將軍附近的鹽灘地發現了睽違已久的足旗編號88號的琵嘴鷸。（圖：台大野生動物研究室張瀚柏提供，下同）

88號琵嘴鷸在2019年6月於俄羅斯東邊的楚科奇自治區海邊被研究人員繫放，足旗顏色為淺綠色，印有黑字編號88號，位置在左腳。同年冬天牠就來到台灣的台南度冬。琵嘴鷸每年會在太平洋的西岸進行南北遷徙，夏季在東亞北方繁殖，冬季往南飛到東南亞或南亞沿海度冬，韓國、日本、中國、台灣等地的沿海濕地，在過境期均有琵嘴鷸的出現紀錄，台灣則偶爾有度冬的紀錄。

▲台灣大學野生動物研究室在台南七股與將軍附近的鹽灘地發現了睽違已久的足旗編號88號的琵嘴鷸。（圖：台大野生動物研究室張瀚柏提供，下同）

然而由於沿海棲地持續被開發、人為干擾、氣候變遷等因素影響，琵嘴鷸全球族群數量逐年下降。1970年仍有約2000至2800對琵嘴鷸，2000年下降至1000對，2005年僅剩下少於400對。根據2014年的一項科學研究調查估計，全球目前僅剩400到500隻成熟個體，比2005年又少了將近一半，因此被IUCN列為極度瀕危（Critically Endangered）物種，受到全球生態界的關注。因為極度稀有，每當琵嘴鷸出現時，台灣各地的鳥友常會不遠千里去尋找牠的身影。

▲台灣大學野生動物研究室在台南七股與將軍附近的鹽灘地發現了睽違已久的足旗編號88號的琵嘴鷸。（圖：台大野生動物研究室張瀚柏提供，下同）

鹽灘地是位於海岸線或河口附近，受到潮汐影響，原本用於人工曬鹽的濕地。它們通常有著高鹽度、缺乏淡水、經常或偶爾透過海水灌溉的特性。鹽灘地有許多適應高鹽度和低氧氣等惡劣條件的植物和動物，形成特殊的生態系統，這些地區的土壤含有豐富的鹽分與營養素，能夠支持多種不同的生物，是許多候鳥和底棲生物重要的棲息環境。台灣位於東亞澳候鳥遷徙線上，是許多遷徙水鳥不可或缺的休息站，在東亞各國沿海濕地大量減少的情況下，台灣西南沿海的鹽灘地扮演了生態保育上非常重要的角色。

▲台灣大學野生動物研究室在台南七股與將軍附近的鹽灘地發現了睽違已久的足旗編號88號的琵嘴鷸。（圖：台大野生動物研究室張瀚柏提供，下同）

為了保護寶貴的鹽灘地生態，台灣黑面琵鷺保育學會、中華民國野鳥學會、台南市野鳥學會、台灣環境規劃協會、台灣濕地保護聯盟與中華民國荒野保護協會等6個團體組成「七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟」，共同向國有財產署認養1605公頃的七股及將軍的鹽灘地。在認養期間將定期巡守、維護環境與監測生態，以維護這些珍貴的自然資源，支持生態系統多樣性，並提供可持續的生物多樣性保護。

▲台灣大學野生動物研究室在台南七股與將軍附近的鹽灘地發現了睽違已久的足旗編號88號的琵嘴鷸。（圖：台大野生動物研究室張瀚柏提供，下同）

台南市野鳥學會總幹事林岱瑢表示，2017年至2020年期間，台南的鹽灘地每年皆有琵嘴鷸的目擊紀錄，時隔多年同一隻88號琵嘴鷸再度造訪，顯示候鳥對棲地忠誠度很高，只要環境沒有破壞，牠們就會持續到訪，但如果失去這些重要棲地，將使這些瀕危候鳥的處境更加艱難。透過今年一月起開始的例行調查，聯盟認養範圍的共可記錄達近2萬隻鳥類，不只是稀少的瀕危鳥類，常見的鳥類也需要社會各界一同來關心，也提醒想前往觀賞琵嘴鷸的鳥友，鹽灘地的道路多為狹小的碎石泥土地，請注意行車的安全，也勿為了賞鳥或拍鳥而阻礙了道路通行，關心生態也尊重他人。

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