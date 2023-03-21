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14分鐘連4起地震！氣象局曝「全台有感」原因　2天內防規模3~4餘震

▲地震。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

花蓮地牛翻身，今(3/21)上午14分鐘內連4起地震，其中9:45發生規模5.3地震，震央為花蓮縣萬榮鄉，深度7km，最大震度4級，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，震央位於中央山脈範圍，岩石衰減慢且震源較淺，地震全台有感，該區50年來僅發生15起規模5以上地震，預測2天內將有規模3到4餘震。

今上午連4起地震，包括上午9時45分花蓮萬榮鄉發生規模5.3地震外，9時46分發生規模4.4地震，9時54分也發生一起規模3.9地震，9時59分再發生規模3.7地震，14分鐘內已發生連4起。

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陳國昌表示，這個地震雖發生在花蓮，但屬於中央山脈範圍，全台有感，主要有兩個原因，第一是中央山脈地質本身為堅硬的岩石，地震發生後衰減比較慢，第二則是發生震源比較淺，震波傳遞比較遠，加上岩石衰減慢，讓全台都有感。

陳國昌指出，該處歷史上來看，50年來只發生一次規模大於6地震，規模5以上地震連今天這起不過15次，不常發生，主要是靠中央山脈地震偏少，但長久板塊推擠，難免會有規模5以上地震發生，屬於背景地震，地質破裂在東側，從東部往西傳遞，花蓮、南投震度比較高。

不過陳國昌也表示，中央山脈地質條件不太會有餘震，餘震不會太多，2天內將有規模大於3到4餘震，之後再發生餘震機率低。

氣象局地震測報中心也說明，今上午9時45分發生規模5.3地震後，後面接3個小地震，發生位置在中央山脈東邊，位於縱谷斷層西邊，主要為菲律賓板塊和歐亞板塊擠壓的地震，在規模5.3地震後，後面再發生規模3到4地震，在台灣很常見，主要是第一次地質破裂後，還沒有把能量都釋放完，引發後續地震。
 

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