馬英九訪中「隨扈不配槍」　馬辦推給國安局被打臉

▲馬英九是1949年兩岸分治74年來，第一位踏上大陸的中華民國卸任總統。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

前總統馬英九規劃3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，傳出隨扈未安排「配槍」。對此，馬英九基金會表示，維安部分交給國安單位協調。但據了解，馬辦通知特勤單位時，就表明隨扈不配槍。中興警衛組也否認有建議不配槍。

2005年時，時任國民黨主席連戰出訪中國大陸，由於其卸任副元首的身分，身邊12名隨扈是否需要「配槍」，讓當時的國安局很傷腦筋。不過，在與對岸商討後，最終北京點頭允許連戰的隨扈攜帶槍械登陸，寫下兩岸特勤系統首次合作的紀錄。

▼馬英九將訪中，引發不同看法。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



時過境遷，馬英九3月27日準備啟程前往中國大陸祭祖，同樣面臨卸任元首的身分，國安局特勤中心仍有維安的相關安排，但隨扈是否可以配槍，或是被要求繳械，都成為現在警衛計畫的討論重點。據了解，馬本次赴陸，安排隨扈「不配槍」。

對於馬英九的隨扈是否配槍，國安局並未正面回應，僅表示其赴陸的安全維護工作，是依特種勤務條例及卸任總統副總統禮遇條例等相關規定，目前正協調相關單位，擬訂警衛計畫，會周延安全維護部署，確保安維對象安全。

《三立新聞》報導，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，維安部分交給國安單位協調，尊重對方安排。但據了解，馬辦19日通知特勤單位時，就表明隨扈不配槍。中興警衛組也否認有建議不配槍。

▼馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者屠惠剛攝）

