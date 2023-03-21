繁星推薦逾1.4萬人上榜、錄取率62.71%　總缺額1330個「台大缺10人」

▲繁星推薦今天公布錄取結果，錄取率為62.71%，圖為之前學測狀況。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學甄選入學委員會今（21日）公布112學年度繁星推薦錄取結果，包括台灣大學在內66所大學校院，由於報名人數減少，第一類至第七類學群共錄取1萬4431人，錄取人數較去年減少603人，錄取率為62.71%，也較去年上升0.9%，但是缺額1330個，則較去年增加919個，其中台大也出現10個缺額，私立大學中的文化大學缺額257個則最多，另有141個系（國立9個、私立132個）無人錄取。

今年繁星推薦有66所大學、1789個學系參加招生，共提供1萬5989個招生名額，以及1990個原住民外加名額。甄選會指出，第八類學群醫、牙學系報名人數共計699人，較去年減少40人。經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選人數計有350人，通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有67人。

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▲▼繁星推薦第八類醫牙學系通過比序篩選情形。（圖／甄選會提供）

甄選會表示，第一類至第七類學群報名人數為2萬3011人，較去年減少1312人，錄取人數1萬4431人，較去年減少603人，由於報名人數減少，故錄取率由去年61.81%略升為今年62.71%，上升0.9個百分點，也是連續兩年攀升。

此外，甄選會指出，今年第一類至第七類學群招生缺額共有1330個，較去年增加919個，中台大出現10個缺額，成大也有17個，清大8個，私立大學中，則以文化大學缺額257個則最多，另外真理大學157個、長榮大學107個；另141個系（國立9個、私立132個）無人錄取，也比去年的78系（國立5個、私立73個）高。

甄選會提醒考生，今天上午9時起，考生可憑學測應試號碼、身分證號碼及個人密碼查詢分發比序錄取或篩選結果，同時提供各推薦高中上網下載所屬推薦學生錄取及篩選結果，錄取生由各大學寄發錄取通知單，通過篩選考生可由各大學寄發（或公告）指定項目甄試通知，甄選委員會不另行書面通知。

若考生對錄取（或篩選）結果有疑義欲申請複查時，甄選會指出，考生可依簡章規定在明天（23日）中午12時前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序請逕上甄選委員會網站查詢。

▲今年繁星推薦錄取率62.71%，逾1.4萬人上榜。（圖／甄選會提供）