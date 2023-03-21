大學繁星推薦今天上午9時公布　查詢網址看這邊

▲繁星推薦今天9時放榜。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學繁星推薦放榜今（21日）放榜，大學甄選入學委員會指出，從今天上午9時起，開放考生到「大學甄選委員會」網站查詢，考生可根據學測應試號碼、身分證號碼、個人密碼等，查詢繁星推薦結果，其中今天公布第一到第七類學群錄取名單，第八類學群則是公告第一階段篩選結果。

甄選委員會表示，112學年度繁星推薦招生共有66所大學校院、1789個學系（組）參加，提供招生名額合計為1萬5989個，較去年1萬6178個略為減少189個；而今年招生學系中，繁星推薦招生學系使用學測作為其檢定科目，以英文科最多，計有1054個校系；另使用「大學入學考試中心高中英語聽力測驗」作為檢定的校系數，繁星推薦計有61 個校系，約占總系組數3.41%。

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今天上午9時先公告第 1 至第 7 類學群錄取名單以及第 8 類學群第 1 階段篩選結果，甄選委員會表示，通過篩選考生，將在5月18日到6月4日期間，參加各校系第二階段面試，各大學將於6月5日前公告錄取名單，甄選會並在6月7日公告錄取結果。

甄選會提醒考生，若對今天公告錄取（或篩選）結果有疑義欲申請複查時，可依簡章規定在明天（22日）中午12時前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序請逕上甄選委員會網站查詢。

