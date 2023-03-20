閏二月要來了！當心「4禁忌」　專家警告：這1事千萬別做

▲小孟老師說，閏二月有4禁忌。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

2023年的農曆閏二月，是從國曆的3月22日至4月19日，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書發文說，閏二月有不宜對父母發脾氣、禁閏月後送禮等4禁忌，遷墓更是千萬不可。

今年閏二月為癸卯兔年，因此今年共有384天，由於一年裡天數拉長，民間相傳一年天數越拉長，象徵長輩越容易減壽，因此需要在閏二月到來前就要幫父母添壽，古人會由已經結婚的女兒，在閏二月開始前，攜帶購買豬腳麵線給娘家父母添壽，因此豬腳也能有過運去霉運的作用。

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閏二月禁忌：

1.不宜對父母發脾氣：

因閏月對父母較為不好，因此不宜在這個月份惹怒父母。

2.禁閏月後送禮：

古人古禮有「做一不做二」的民間習俗，因此送禮尤其豬腳，要在閏月開始前送禮或買豬腳給長輩，因此建議今年要在國曆3月22日到4月19日是送禮最佳時機，若可以3月21日更好，搶在閏二月開始前送禮替父母補壽。

3.忌買單一豬腳：

若父母都健在，建議閏二月要成雙成對要買豬前腳，或豬後腳，若只有父親在就買豬前腳，若只有母親在就買豬後腳。

4.閏月不移遷墳：

閏月為一年多出來的日子，因此鬼門不會開，往生者不會出入陰陽界，有要遷墓的人，千萬不可以做。

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