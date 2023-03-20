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少校飛官愛嫖妓「一直要3P」！同袍是37仔　妻怒了直接送他退伍

▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲少校飛行官頻頻買春遭妻子檢舉。（圖／翻攝pixabay）

記者劉人豪／台北報導

陸軍王姓少校飛行官透過同袍介紹賣淫妹，1年多來多次買春，還常常互傳訊息討論「你幹嘛一直要3P」、「屁股不錯」、「我印象她下面很漂亮」，結果對話都被王妻看到，截圖後向軍方檢舉，陸軍開評議會後將少校記2大過並勒令退伍，少校不服提行政訴訟，台北高等行政法院認定軍方處理並無違誤，判王男敗訴。

王妻向軍方檢舉，丈夫2019年1月至2020年4月間，多次於營外買春，陸軍召開評議會後，依陸海空軍懲罰法記2大過並勒令退伍，王男不服申請審議，遭駁回後仍不服，向國防部官兵權益保障會申請再審議，移送國防部訴願審議委員會審議後也遭駁回，王男再提行政訴訟。

王男指出，本案件雖因妻子檢舉而起，但雙方已離婚並達成和解，妻子也向軍方撤銷檢舉，請求不予究責，且案件無對外損及軍譽，無其他重大違失行為，離服役期滿20年尚餘2年多，因個人家庭因素而受「大過2次」懲罰，並遭勒令退伍，受到顯失比例之懲罰。

軍方指出，王男在評議會聲稱，曾透過軍中同仁伍姓男子，介紹暱稱「琳琳」之女子前往飯店，表示至飯店僅為「按摩」，非從事「性交易」，但評議會委員詢問原告與伍男的LINE對話「你幹嘛一直要3P」、「跟她做很舒服、你做了嗎？這個不是很緊」、「一直抖，插得不要不要的，下面很漂亮」、「屁股不錯」等語，王男無法明確解釋。

另外王妻提供的聊天紀錄中提及「有婚外情、求妳原諒、原諒我好嗎、就是沒戴套、我知道我錯了」，評議會委員詢問王男從事「按摩」行為是否需要「戴套」，王男也無言以對，推斷王男曾與「琳琳」之女子前往飯店從事性行為。

法院審酌，王男主張營外性交易行為未損及軍譽，僅為王男個人主觀見解，而評議會確實依懲罰法相關規定踐行正當程序，並依懲罰法規定所應審酌事項綜合審酌，委員多數認原告應記大過2次，於法難認有違，台北高等行政法院認為，王男記大過2次的懲罰，並無違誤，訴願應予駁回。

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