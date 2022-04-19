買茶葉蛋、衛生紙都灌水！少校狠撈百萬　丟官做外送求緩刑碰壁

▲國防大學校園。（圖／衛生局提供）

記者黃哲民／台北報導

國防大學前少校採購官曾憲志涉於任內，利用掌管環境清潔委外勞務等小額採購案的職權，以廠商提供的不實單據製作假公文，向校方浮報公款長達3年、總額近100萬元，另向業者收賄17萬餘元，一審依《貪污治罪條例》等罪判他8年6月徒刑，上訴後，高院二審考量曾男已全數繳回犯罪所得，今酌減改判3年6月徒刑、褫奪公權1年，可上訴。

曾男因本件弊案已被軍方汰除，目前從事外送工作養家，律師於二審審理時為曾男求情，希望給予緩刑自新機會，高院合議庭指出，曾男辜負國家及職務所託、貪圖個人私益，犯罪次數不少，量刑已斟酌他認罪有悔意等表現，但判刑超過2年，依法不得緩刑。

判決指出，曾男出身憲兵，2014年7月間到2017年10月間，他擔任國防大學總務處少校採購官，在桃園市八德區的率真校區主管環境清潔委外維護等勞務工程採購案，對於10萬元以下的小額採購案具有直接找廠商議價的權限。

曾男任內涉利用廠商提供不實估價單，甚至盜刻不知情廠商的印章，製作請購單、結報簽辦單等假公文，以小額標案名義向校方浮報數千元到數萬元公款，名目包括植栽所用木樁支架、根本沒買的園藝草花或肥料、灌水金額的宿舍清潔或滅鼠驅蟲工作，還作帳買了6棵樟樹，卻沒實際種植。

曾男甚至連採購茶葉、衛生紙都灌水數量A錢，買6台斤茶葉浮報成15台斤，買50箱捲筒衛生紙浮報成200箱，結果被對帳發現短少，曾男趕緊補買湊齊掩飾，但因此被起疑，2017年8月間，他將修剪、清理校區數木的派車數量從2趟次浮報成90趟次，欲詐領74萬餘元被抓包送辦。

曾男到案後，又被查出向廠商收賄17萬餘元，曾男承認絕大多數犯行，僅爭執幾件實拿金額，涉案3家廠商負責人中，有人吐槽曾男算得很精，虛報的公款都要拿足，但發票的5%營業稅要廠商吸收。

一審認定曾男利用職務機會，主導策劃浮報或虛構名目詐取公款，雖認罪且繳回30餘萬犯罪所得，仍依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物等罪合併判刑8年6月、褫奪公權3年，3家廠商合計5名共犯，因認罪並繳回共50多萬元犯罪所得，一審各被判刑1年到2年，各緩刑4年到5年，沒上訴已先定讞。