　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

出任務住飯店！淫少校自認與女同事「關係不單純」　三度硬上不成

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲少校與女同事出任務時同住一間飯店，他卻在酒後試圖強吻對方未遂。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃資真／嘉義報導

國防部軍備局一名卓姓少校，趁著任務同住機會，酒後對女同事強吻未遂，又多次撫摸大腿，遭軍方函送法辦。嘉義地院考量卓男以27萬與女同事和解，依2個強制未遂罪、1個性騷擾罪，合併執行7月，緩刑3年。

判決指出，去年10月26日，卓男與女同事小梅（化名）為了任務同住某間酒店，卓男酒後得到同意，進入小梅房間聊天，卓男自認因認與小梅間可能有「非單純上下屬關係」的機會，突然把小梅壓制在房門上試圖強吻，但在她努力掙脫下，卓男才作罷離去。

5天後，2人再度為了任務入住另家飯店，卓男進入小梅房間後，強行抓住她雙手壓制在床，意圖強吻，小梅同樣反抗掙脫，而卓男因酒醉躺在床上入睡，小梅隨即離開房間。

隔天晚間6時許，因繼續執行同件任務，2人與一群同事一起聚會用餐，卓男藉機坐在小梅身旁，多次用手觸摸其大腿接近鼠蹊部的地方，事後小梅再也受不了，將上情告知軍方，全案經嘉義憲兵隊等單位函送法辦，檢方依強制性交未遂等罪起訴。

起初卓男否認犯行，表示喝酒完的確有進入小梅房間，但後來就醉倒了，沒有任何強制性交的動作。

法官根據小梅庭上所述，的確無從認定卓男有強制性交之意，但構成強制未遂罪，考量卓男在偵查階段與小梅以29萬元調解成立，因此依2個強制未遂罪各判3月、5月，性騷擾罪2月，合併執行7月，得易科罰金，宣告緩刑3年，另禁止對小梅為騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他直接之聯絡行為，緩刑期間付保護管束。

►超多好菌、超級有「酵」！宏醫敏8盒特價2911元

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
歐尼爾開酸魔獸來台打球　霍華德高EQ回應了
LIVE／汪小菲的床墊現身！　S HOTEL要處理掉了
台灣人遺體漂日本　日男見老人託夢「救我回去」
快訊／千萬床墊真的要處理掉了！　S HOTEL將公開過程
遭張蘭控婚內出軌具俊曄！大S霸氣回擊　陸網友狂讚
大S交代「100萬備用金」由來　撇親列明細表多要錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

油漆工嫌太累！面試「輕鬆月賺10萬」秒淪豬仔　一封簡訊救了他

澎湖漁民失蹤1年「遺體漂日本」　今入塔安厝...妻曝發現屍體秘辛

當街暴打女候選人！男辯「失戀+丟錢包」雙手上銬移送北檢

出任務住飯店！淫少校自認與女同事「關係不單純」　三度硬上不成

少女和男友摩鐵激戰　「房錢平分+櫃台拿套子」...事後告性侵

警查獲4名縣市長候選人涉賄買票　全國已破獲選舉賭盤42件79人

疑拒當火山孝子惹殺機！桶屍案蛇蠍女「編在世假象」　傳訊內容曝

桶屍案追共犯！高大成「水泥塊查第三人皮屑」　推測背後有大咖

屏東恆春里長候選人送洋酒+現金買票　10萬交保限制住居

1票500元賄選！西螺鎮代候選人樁腳涉嫌買票　5萬元交保

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

油漆工嫌太累！面試「輕鬆月賺10萬」秒淪豬仔　一封簡訊救了他

澎湖漁民失蹤1年「遺體漂日本」　今入塔安厝...妻曝發現屍體秘辛

當街暴打女候選人！男辯「失戀+丟錢包」雙手上銬移送北檢

出任務住飯店！淫少校自認與女同事「關係不單純」　三度硬上不成

少女和男友摩鐵激戰　「房錢平分+櫃台拿套子」...事後告性侵

警查獲4名縣市長候選人涉賄買票　全國已破獲選舉賭盤42件79人

疑拒當火山孝子惹殺機！桶屍案蛇蠍女「編在世假象」　傳訊內容曝

桶屍案追共犯！高大成「水泥塊查第三人皮屑」　推測背後有大咖

屏東恆春里長候選人送洋酒+現金買票　10萬交保限制住居

1票500元賄選！西螺鎮代候選人樁腳涉嫌買票　5萬元交保

10月工業生產年減連二黑　指數創歷年同月次高

買喜憨兒麵包「料也太多」　他見價格又驚：好划算！一眾也推爆

今年確定無人申請FA　新制上路仍難以攪動市場

偷情男女野戰一半　突然被淋「50條強力膠黏私處」詭異曝屍森林

好市多「黑五」首見隱藏版妙兒褲！爸媽們瘋搶「日本境內版」全年最殺價

歐尼爾開酸魔獸來台打球　霍華德高EQ回應：停止仇恨吧

「4種蔬果」最容易殘留農藥！　香蕉不洗＝吃毒

富士康鄭州廠宿舍外暴力事件　鴻海：持續溝通避免再次發生

台南市勞工局　榮獲2022國家人才發展獎肯定

好市多「黑五第4波」優惠品曝光！氣炸鍋、筆電、羽絨外套都下殺

哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

社會熱門新聞

女大生住校竟淪「八大小姐」　慘遭毆打才曝光

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

日海灘無名屍竟是台灣人　1根釘子讓祂回家

即／台64重機男撞計程車慘死　司機最新下場曝

母剛過世！她秒領光26萬存款　家人怒告

快訊／議員候選人宣傳車車禍！婦人遭撞命危

即／爆乳妹開BMW撞死工人　三度無照酒駕遭判7年半

即／北市候選人遭攻擊「頭部縫4針」　25歲男曝動手原因

妻承諾等他回來　夫坐牢3年後見通知傻了

轎車關鍵1物！抓包夫出軌　小三：你過短

女同事誘人夫：會議室等你　狂啪20次慘了

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

更多熱門

相關新聞

嘉檢查獲8起賄選案　1鄉代候選人遭羈押

嘉檢查獲8起賄選案　1鄉代候選人遭羈押

嘉義地檢署昨天指揮警調執行8起查察賄選案件，溪口鄉某鄉代候選人遭裁定羈押；另案有7名樁腳分別被諭令以新台幣1萬至5萬元交保，其中包括1名前縣議員涉嫌替兒子賄選。

工人疑觸電摔落　急救1小時不治

工人疑觸電摔落　急救1小時不治

打造全球教育發展「智慧教室」　 Straight A 展第16校園據點

打造全球教育發展「智慧教室」　 Straight A 展第16校園據點

即／社運名醫柳林瑋強吻女大生　判刑8月今入監服刑

即／社運名醫柳林瑋強吻女大生　判刑8月今入監服刑

嘉義鐵路高架工程切換　這4天20列車異動「時刻表曝」

嘉義鐵路高架工程切換　這4天20列車異動「時刻表曝」

關鍵字：

嘉義軍備局少校強吻

讀者迴響

熱門新聞

大S千萬床墊被送回S Hotel！飯店證實

張蘭怒控大小S天天吸毒！「讓法庭拉她們去驗血」

大S動怒了！臉書「1句話」警告汪小菲

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

快訊／汪小菲發聲「要燒毀床墊」！

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

熊熊驚爆「女藝人接S當傳播妹」

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

具俊曄IG慘遭「4語言」出征！

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

汪小菲消失1天發聲了！網見發文地點酸爆

「魔獸大鵰」獲認證　賈永婕驚喊1句話

更多

最夯影音

更多
張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面