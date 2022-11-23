出任務住飯店！淫少校自認與女同事「關係不單純」　三度硬上不成

▲少校與女同事出任務時同住一間飯店，他卻在酒後試圖強吻對方未遂。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者黃資真／嘉義報導

國防部軍備局一名卓姓少校，趁著任務同住機會，酒後對女同事強吻未遂，又多次撫摸大腿，遭軍方函送法辦。嘉義地院考量卓男以27萬與女同事和解，依2個強制未遂罪、1個性騷擾罪，合併執行7月，緩刑3年。

判決指出，去年10月26日，卓男與女同事小梅（化名）為了任務同住某間酒店，卓男酒後得到同意，進入小梅房間聊天，卓男自認因認與小梅間可能有「非單純上下屬關係」的機會，突然把小梅壓制在房門上試圖強吻，但在她努力掙脫下，卓男才作罷離去。

5天後，2人再度為了任務入住另家飯店，卓男進入小梅房間後，強行抓住她雙手壓制在床，意圖強吻，小梅同樣反抗掙脫，而卓男因酒醉躺在床上入睡，小梅隨即離開房間。

隔天晚間6時許，因繼續執行同件任務，2人與一群同事一起聚會用餐，卓男藉機坐在小梅身旁，多次用手觸摸其大腿接近鼠蹊部的地方，事後小梅再也受不了，將上情告知軍方，全案經嘉義憲兵隊等單位函送法辦，檢方依強制性交未遂等罪起訴。

起初卓男否認犯行，表示喝酒完的確有進入小梅房間，但後來就醉倒了，沒有任何強制性交的動作。

法官根據小梅庭上所述，的確無從認定卓男有強制性交之意，但構成強制未遂罪，考量卓男在偵查階段與小梅以29萬元調解成立，因此依2個強制未遂罪各判3月、5月，性騷擾罪2月，合併執行7月，得易科罰金，宣告緩刑3年，另禁止對小梅為騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他直接之聯絡行為，緩刑期間付保護管束。