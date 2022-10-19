三峽雙屍案起訴！退伍少校持玻璃瓶砸爛士官長頭部　再勒斃上校

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽區一名退伍少校在今年8月間把營養品賣給了退伍士官長，但只收到100元，覺得被坑了因此討錢，兩人爆發口角衝突，少校火大持熱水瓶、玻璃瓶猛砸士官長頭部，事後少校趁大家關注一身血的士官長傷勢，再跑去隔壁以輪椅約束帶將一名無辜上校勒斃！新北地檢18日依殺人罪起訴。

▲三峽榮民之家今年8月18日凌晨發生2死命案。（圖／記者陳雕文翻攝）

回顧整起事發經過，今年18日凌晨12時許，87歲孔姓退伍少校將家屬準備的營養品賣給66歲褚姓退伍士官長，但只拿到100元，孔翁覺得賣太便宜，想要再收取差額，雙方因此爆發衝突，不料，孔翁一怒之下持熱水瓶猛砸褚翁的頭部，接著再以苦茶油的玻璃瓶繼續砸頭，滿地是血…

到了凌晨4點多，2名照服員巡房準備替長者換尿布時，發現褚翁頭破血流、全身都是割傷，且房內一片混亂，因此緊急進行搶救，孰料，孔翁竟趁亂走到隔壁床，以輪椅束帶將94歲張姓退伍上校活活勒斃。

▲▼87歲退伍少校（坐輪椅者）被依殺人罪起訴。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，孔翁於2019年入住榮民之家，期間沒有任何不良紀錄，但罹患阿茲海默症，時常疑神疑鬼覺得有人會害他，這次因為營養品痛下殺手。

面對訊問，孔翁坦承攻擊2人不過否認殺意，但檢方根據其下手的位置，都是死者的要害，因此不採信孔翁說法，依2殺人罪起訴。