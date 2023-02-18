少校外遇莒光甜心自豪「昨天3次」　2度偷情被正宮抓…慘記5大過

▲少校外遇《莒光園地》女主播，被正宮抓包。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉人豪／台北報導

曾任《莒光園地》主播，有「莒光甜心」封號的國防部心戰大隊林姓女少校，介入同部隊謝姓男少校的婚姻，遭到正宮提告，事後雙方仍過從甚密再度被正宮抓包，謝男因此被軍方核定撤職，但他不滿提起行政訴訟，台北高等行政法院認定軍方處理沒有問題，判謝男敗訴。

偷情的2少校因處理任務結識開始偷偷交往，2人還跑去南投清境農場投宿，正宮會同徵信社、員警到現場抓姦，在門外就能聽到「鹹濕碰撞+嬌喊聲」，門一打開，看到來不及穿衣而躲在被單裡的林女。

不料兩人不知悔改，依舊過從甚密，在新北市板橋一處停車場私會，正宮察覺有異，把臉貼近後車窗，果真看到2少校在裏頭熱吻愛撫，正宮當場氣炸提告通姦。由於大法官宣告通姦罪違憲，因此新北檢將2人處分不起訴。而林女事發後申請退伍，謝男則是被軍方核定撤職。

判決書指出，謝男不滿1年內累計5大過遭撤職，提起行政訴訟，表示當時因住院治療，無法具體陳述意見，陸軍第十軍團未暫停審議程序，剝奪他陳述意見權利，有違正當程序，另外也無違反不當情感關係、未尊重性別互動分際及營區規範之違失行為。

不過謝妻提供的社群軟體聊天紀錄，以及行車紀錄器影片資料中，發現謝男跟林女有互傳訊息，「我一直偷親你你都無感」、「不過這幾天下來，棉被充滿你的味道」、「我早上不是還有1次嗎」、「早上那個，表現應該還可以吧」、「今天早上表現如何？昨天應該可以了吧？昨天3次」。

法院審酌，認為謝男與女性同仁共宿男寢，若不嚴懲，難以維持部隊紀律，且因與林女違反不當情感關係遭核予大過1次懲罰後，於3個月內又再與林女有親吻、擁抱等行為，且於調查時仍否認有親密行為，難見其悔意，陸軍決議從重處罰，核予謝男2個大過2次懲罰並撤職，於法有據，台北高等行政法院判謝男敗訴。可上訴。