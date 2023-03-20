籲修法亡羊補牢　台灣基進憂馬英九「將台灣送入虎口」

▲台灣基進今天上午舉行記者會。（圖／台灣基進提供）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九下周將率團赴陸祭祖，台灣基進20日上午表示，馬英九雖然主張不碰到美中台三方敏感神經，但從其行程就是要展示「兩岸本是同根生」返鄉祭祖的國際印象，並且分化台日友邦關係，呼籲陸委會與立法院應盡速修法，包括持續延長卸任元首及政府高官赴中限制之外，亦要檢討法令不足之處，亡羊補牢。

台灣基進台南市議員李宗霖批評，馬英九回鄉祭祖，有意協力搭起中國最想要的「和談橋樑」。他強調，美中對峙的世界是民主與獨裁之間的選擇，島內代理人卻不斷地將天秤往中國方向傾斜，一連串的「反戰」、「和談」加上開團赴中等動作，無疑是對世界傳達台灣親中的錯誤訊息，也將台灣一步步送入虎口。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱表示，自己的祖先也曾待過中國，但想到中國不斷對著台灣試射飛彈與從不間斷的文攻武嚇，以及不斷跳牆來粉專攻擊的小粉紅，她一點不想前往中國。她質疑，不知馬英九是不是從未感受過中國的敵意，才有辦法在台海情勢如此緊繃的現在還有臉去中國，挑動所有人的敏感神經。

台灣基進高雄市議員張博洋表示，國民黨的代表們，包括馬英九與夏立言等人到中國的次數愈加頻繁，夏立言前兩次前往都與美國有關，一次是裴洛西來台，一次是因應美中氣球之爭，這次馬英九赴中，才剛發生中國有意準備挖角台灣邦交國，除了時機敏感外，也是衝著總統蔡英文3月底訪美。

張博洋說，馬英九赴中行程主張不碰美中台敏感神經，所以不安排會見中國高官與習近平，但行程中不斷參觀抗日遺跡，其所帶來的效果就是要塑照兩岸本是同根生的返鄉祭祖國際印象，第二是就是要分化台日友邦關係。他呼籲，陸委會與立法院應盡速修法，過去卸任元首訪中限制已從4年再延長2年，然而今年適逢大選期間，台灣與美日關係又是史上最佳，中國肯定希望藉機破壞，若法令無法約束馬英九，乃至於這些卸任高官赴中，只需要報備而無法約束，應積極修法，避免國民黨高官持續中國破壞台灣與國際友人的關係。