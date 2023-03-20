稱馬英九訪陸是「更年期行為」　她嘆：侯友宜被踢個正著

▲前總統馬英九。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑證實，前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率領青年學子與大陸學生交流。財經媒體人胡采蘋認為，此舉就是政治明星在失勢後，希望再創造些什麼的更年期行為，但這次出訪所造成的實質效果，就是讓新北市長侯友宜被踢個正著。

胡采蘋說，過去前副總統連戰也去大陸，但他出馬的時候，至少是陳水扁總統第二屆黑到發亮、兩岸融冰氣氛濃厚的時候，在當時訪陸至少是順勢而為，而馬英九在現在這種時候過去，所造成的實質效果，無非就是傷害國民黨的2024選情，使他自己能夠永遠留在國民黨的權勢巔峰。

胡采蘋說，侯友宜正努力迴避各種政治議題，去被馬英九踢個正著，反正馬英九也不會把侯友宜看在眼裡，「宮廷劇一定是國民黨最好看，沒想到馬習會之後，馬前總統還能再惹怒大家。」

蕭旭岑20日召開記者會說明，馬英九屆滿73歲，從事兩岸工作將近40年，卻沒有去過大陸，如今疫情也已解封，讓他去大陸祭祖盡孝道，春暖花開是很適合的時機，符合慎終追遠的做法；而這次成員有國民黨前秘書長曾永權、馬英九辦公室主任王光慈、政大教授廖元豪等人和他都會隨行，夫人周美青因有私人行程，並不會隨行。

蕭旭岑也強調，馬英九這回行程很滿，不會臨時規畫到北京，也不會會見北京相關人事，有關維安的部分則尊重國安局相關規畫。