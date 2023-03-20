　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱馬英九訪陸是「更年期行為」　她嘆：侯友宜被踢個正著

▲▼馬英九出席第四屆國會青年體驗營 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前總統馬英九。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑證實，前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率領青年學子與大陸學生交流。財經媒體人胡采蘋認為，此舉就是政治明星在失勢後，希望再創造些什麼的更年期行為，但這次出訪所造成的實質效果，就是讓新北市長侯友宜被踢個正著。

胡采蘋說，過去前副總統連戰也去大陸，但他出馬的時候，至少是陳水扁總統第二屆黑到發亮、兩岸融冰氣氛濃厚的時候，在當時訪陸至少是順勢而為，而馬英九在現在這種時候過去，所造成的實質效果，無非就是傷害國民黨的2024選情，使他自己能夠永遠留在國民黨的權勢巔峰。

胡采蘋說，侯友宜正努力迴避各種政治議題，去被馬英九踢個正著，反正馬英九也不會把侯友宜看在眼裡，「宮廷劇一定是國民黨最好看，沒想到馬習會之後，馬前總統還能再惹怒大家。」

蕭旭岑20日召開記者會說明，馬英九屆滿73歲，從事兩岸工作將近40年，卻沒有去過大陸，如今疫情也已解封，讓他去大陸祭祖盡孝道，春暖花開是很適合的時機，符合慎終追遠的做法；而這次成員有國民黨前秘書長曾永權、馬英九辦公室主任王光慈、政大教授廖元豪等人和他都會隨行，夫人周美青因有私人行程，並不會隨行。

蕭旭岑也強調，馬英九這回行程很滿，不會臨時規畫到北京，也不會會見北京相關人事，有關維安的部分則尊重國安局相關規畫。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
張蘭欠巨債43億台幣！轉財產給汪小菲…被法院判決GG了
獨／賈永婕疑拿公關票第1排！　她怒：有人連成員都不認識
孫藝真遭爆「玄彬好賭已離婚」　公司怒了
五月天同場地BLACKPINK卻沒人罵！他揭3大差異　全程站
快訊／美國14比2打爆古巴！　闖冠軍戰
普發6000元　「身分證尾數」分這5天登記
快訊／挑戰何志偉！王世堅登記立委初選　英系6議員力挺
回到韓國！Rosé、Lisa合體比愛心　Jennie終於打招
6000元將開放登記入帳　身分證「2尾數」可先領
小心點啊！大谷嗆墨西哥好友　瞪大眼：快回天使基地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雲林民進黨立委初選領表登記　縣黨部主委林金忠搶頭香

吳欣岱分析馬英九訪陸象徵性意義　喊話「老馬識途」要識相！

民進黨團：國安單位應確保馬英九赴陸平安　確保卸任元首尊嚴

違反黨內誠信條款？王世堅：條款是建議、非強制　「懇請選民原諒我」

民進黨憂馬英九成「促統棋子」　擁抱綏靖主義、釋放錯誤訊息

馬英九訪陸恐增大選攻防變數　邱毅分析：朱立倫和侯友宜不樂意

宜蘭黨內初選登記第1人！立委陳歐珀尋求4連霸　競選主軸出爐

「青年購屋積金」助第一桶金　林右昌：完整配套研議中

軍公教為6000嗆國民黨沒用　藍委火大：罵人不如上網登記

快訊／確定挑戰何志偉！王世堅投入立委初選　英系議員到場相挺

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

草蜢「衝下台找張小燕.羅時豐」超脫序XD　《寶貝，對不起》《忘情森巴舞》嗨炸

台68四輪撞重機落跑？　駕駛曝第一視角：他也逼車

林務局公務車「阿婆灣大迴轉」　20歲重機騎士對撞...傷重不治

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

雲林民進黨立委初選領表登記　縣黨部主委林金忠搶頭香

吳欣岱分析馬英九訪陸象徵性意義　喊話「老馬識途」要識相！

民進黨團：國安單位應確保馬英九赴陸平安　確保卸任元首尊嚴

違反黨內誠信條款？王世堅：條款是建議、非強制　「懇請選民原諒我」

民進黨憂馬英九成「促統棋子」　擁抱綏靖主義、釋放錯誤訊息

馬英九訪陸恐增大選攻防變數　邱毅分析：朱立倫和侯友宜不樂意

宜蘭黨內初選登記第1人！立委陳歐珀尋求4連霸　競選主軸出爐

「青年購屋積金」助第一桶金　林右昌：完整配套研議中

軍公教為6000嗆國民黨沒用　藍委火大：罵人不如上網登記

快訊／確定挑戰何志偉！王世堅投入立委初選　英系議員到場相挺

習近平今訪俄！華郵：普丁士氣大振　中俄抗美「新世界秩序」成形

字母哥這次真的猛轟大三元　奪勝還寫隊史最高712場出賽里程碑

神岡桶屍「死活人」關鍵曝！蛇蠍女押4個月沒在怕　1張本票揪殺機

網紅「拆掉馬桶坐墊」丟進洗碗機！　網友全看傻眼：噁心死了

雲林民進黨立委初選領表登記　縣黨部主委林金忠搶頭香

吳欣岱分析馬英九訪陸象徵性意義　喊話「老馬識途」要識相！

民進黨團：國安單位應確保馬英九赴陸平安　確保卸任元首尊嚴

國際民調機構：中國人幸福感全球最高　日韓差點墊底

BLACKPINK「本人跟照片差很大？」　現場歌迷狂點名她：看到哭了

哪家會員權益這麼好康？超完美攻略小編雅憶通通報乎你知

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

政治熱門新聞

馬英九訪中　陳亭妃：他不代表台灣人

馬英九「不會到北京」　陸方將稱「馬先生」

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

挑戰何志偉！　王世堅明上午登記

公教退撫新制7月上路　林濁水見「缺口」批：年改成果被澎風美化

沙灘求救沒肉吃　馬防部官兵現況曝光

快訊／確定挑戰何志偉！王世堅投入立委初選　英系議員到場相挺

快訊／馬英九本月底訪陸！時間行程曝光　未安排會見習近平

馬英九3月底登陸行程曝光　國民黨祝福：對兩岸交流有正向幫助

民進黨今啟動立委初選登記　多縣市黨內互打

馬英九出境管制已屆滿　赴中前2天、返台7天內仍要向總統府申報

即／王世堅參戰2024！明登記挑戰何志偉

馬英九訪陸　立委盼他別喪權辱國

馬英九訪陸影響藍2024選情？　金溥聰曝一重點：祭祖是名正言順

更多熱門

相關新聞

馬英九「不會到北京」　陸方將稱「馬先生」

馬英九「不會到北京」　陸方將稱「馬先生」

前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，預計將訪問多座城市。對於馬英九赴陸的稱呼，基金會執行長蕭旭岑今（20）日召開記者會表示，馬習會都互稱先生，這次去大陸也是稱先生，對岸會用尊重、禮遇和安全的方式接待。對於是否會臨時安排去北京，蕭旭岑表示，行程很滿，不會臨時規畫到北京，也不會會見北京相關人事，有關維安的部分則尊重國安局相關規畫。

馬英九早有意訪陸　民進黨那年一招封殺國民黨「兩岸牌」

馬英九早有意訪陸　民進黨那年一招封殺國民黨「兩岸牌」

馬英九赴陸影響藍2024布局？　蕭旭岑：他是顧大局的人

馬英九赴陸影響藍2024布局？　蕭旭岑：他是顧大局的人

轟選策會之亂「傅崐萁像病毒」　金溥聰：朱立倫沒有責任嗎？

轟選策會之亂「傅崐萁像病毒」　金溥聰：朱立倫沒有責任嗎？

馬英九3／27訪陸祭祖　國台辦回應

馬英九3／27訪陸祭祖　國台辦回應

關鍵字：

馬英九蔡英文兩岸民進黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

即／國1北向204.3k凌晨10車追撞釀7傷

粉絲送機撲空！BLACKPINK「臨時改離台時間」原因曝

女友「上台被男歌手空幹」他崩潰分手

獨／賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！

「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

直擊／BLACKPINK離台！　Rosé一下車送愛心

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

一家五口陳屍住處！40歲男先殺妻小再輕生

後車牌黏2塊凸面鏡！內行揭真實用途

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

解渴春雨！　鋒面雨帶報到時間曝

BLACKPINK開唱爆「特權跟風亂象」　她揭內幕：在台灣當粉絲很可憐

更多

最夯影音

更多
草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD
BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面