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社會 社會焦點 保障人權

老農爸閃神「車輪離地」！小貨車翻滾墜崖坡　一根枯萎小樹救命

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市六龜區新開山區一處產業道路18日中午12時許傳出一起翻覆意外，67歲莊姓老翁，駕駛小貨車與35歲兒子上山務農，返程時因不明原因，車輛意外翻覆邊坡，卡在坡度45度、坡幅長度約百來公尺鄰接崖邊處動彈不得，幸崖邊一根枯萎小樹擋住，貨車才沒墜入深不見底的谷中；警消獲報到場救援，所幸35歲莊男全身僅受挫傷，送醫後無大礙。

▲▼高雄六龜山區產業道路，貨車翻覆卡邊坡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄六龜山區貨車翻覆卡邊坡，險些墜入深不見底的山谷中。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

莊姓老翁表示，當天中午12時許，開車搭載35歲的兒子，結束山上的工作，從山上的工寮離開下山時，剛開出工寮不久，行經在產業道路上，因產業道路路險地窄且坑坎難行，一個閃神車輛輪胎就離開了路面，車輛翻滾一圈，所幸經邊坡上枯萎小樹卡住，差點連人帶車翻落深不見底的山谷，嚇出一身冷汗，經自行脫困，見兒子受傷無法自車內脫困，由於事故地點人煙稀少，即徒步返回工寮開另一台得利卡車輛，協助受傷的兒子脫困，經30分鐘路程，在產業道路下山處，尋求警消救援。

消防人員當場檢視2人傷勢，67歲莊姓老翁未受傷，惟35歲莊男全身挫傷，均送往旗山醫院治療，經就醫後無大礙，已自行返家在家休養中。

六龜分局長何正光表示，山區道路隨時有危險發生之可能，且產業道路路況不佳，如行駛山區道路，應集中精神提高警覺，如感到身體不適，務必尋找不妨礙車輛通行之處所，停靠休息或找他人代駕，並遵守交通規則減速慢行，以確保行車安全。

▲▼高雄六龜山區產業道路，貨車翻覆卡邊坡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄六龜山區產業道路，貨車翻覆卡邊坡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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