惡劣！苗栗客屬大橋下河床發現大量馬桶　偷倒者抓到了

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下後龍溪河床經常被不肖民眾倒廢物，環保局於3月11日剛清出5噸多廢棄物，當天夜間又遭人傾倒廢建材，苗栗警分局獲報後調閱周邊監視器，發現1部由黃姓男子（46歲）所駕駛之自小貨車涉嫌重大，經警方通知到案說明，黃男坦承任意傾倒營建廢棄物，全案依廢棄物清理法移送苗栗地檢署偵辦。

▲苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方後龍溪河床大量廢棄物入侵，3月11日才清走，第2天再度發現廢馬桶成堆。（圖／記者蔡文淵翻攝）

客屬大橋下方後龍溪河床因地處偏僻，經常有廢棄物入侵，銅鑼鄉民代表徐裕逢3月初發現橋下的後龍溪河床垃圾成堆，向鍾東錦縣長反映，縣長指示縣府及二河局相關單位會勘，發現現場有3大堆廢棄物，包括數百公斤公斤家庭垃圾，及營建廢棄物等約5公噸，環保局派員3月11日派人清除完成。

不料，3月11日夜間廢棄物再度入侵後龍溪河床，第二天發現遭棄置20多個廢馬桶，及10多袋水泥塊、磚頭等廢棄物。

同一段河床連續被倒廢棄物，由於地點偏遠防不勝防，縣長指示研擬先封路，二河局18日吊來消波塊阻路，防止再有亂倒，責成警方全力追查揪出不肖亂倒者。

警方研判亂倒者應是為節省廢棄物處理費用，專挑客屬大橋下一而再棄置廢棄物，經苗栗警分局連日追查，終於揪出亂倒廢棄物的黃姓民眾民眾，全案依廢棄物清理法移送苗栗地檢署偵辦。

▲小貨車趁暗夜載運廢棄建材進入後龍溪河床棄置，遭警循線查獲送法辦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲水利署第二河川局吊來消波塊，阻擋苗栗縣客屬大橋下方後龍溪河床道路，防止繼續遭亂倒。（圖／記者蔡文淵翻攝）