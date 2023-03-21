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最新民調洗牌：賴清德逆轉36.2%、侯友宜24.8%、柯文哲19%

▲▼侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（合成圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰即將到來，台灣民意基金會21日上午公布本月最新民調，針對藍綠白陣營總統候選人支持度，民進黨主席賴清德「逆轉勝」以36.2%支持度居冠，國民黨最強諸侯、新北市長侯友宜24.8%次之，台灣民眾黨主席柯文哲19%；台灣民意基金會董事長游盈隆說，相對上月調查，總統選舉競爭結構被強力扭轉，賴清德原本落後侯友宜4.7個百分點，如今反大幅超前侯友宜11.4個百分點，並遙遙領先柯文哲17個百分點。

台灣民意基金會今天上午公布「國際情勢、政黨競爭與2024總統大選」最新民調。

根據最新民調結果，當被問及「2024總統大選，如果最後是民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲3人競爭，您會傾向支持誰？」結果發現，36.2%民眾選擇支持賴清德、24.8%侯友宜、19%柯文哲、12.2%尚未能決定、7.8%沒意見、不知道、拒答，換句話說，賴清德領先侯友宜11.4個百分點，柯文哲屈居第三，只擁有1成9的支持。

游盈隆指出，這項發現透露了一個重要的訊息：2024總統選舉競爭已重新洗牌，新任民進黨主席的賴清德強勢崛起，大幅領先被外界看好將代表國民黨參選的新北市長侯友宜，以及台北市前市長柯文哲，這會是2024總統大選的重要轉折點嗎？和上個月相比，賴清德支持度上揚8.5個百分點，侯友宜支持度重挫7.6個百分點，柯文哲下滑0.5個百分點，這樣的轉變不可謂不大，象徵上個月的總統選舉競爭結構被強力扭轉，原因為何？值得推敲。

游盈隆進一步分析，台灣民意基金會自2022九合一地方選舉結束後，開始進行2024台灣總統選民支持傾向的研究，每個月1次，迄今累積4次，從去年12月到今年3月，賴清德的支持度大起大落，最低是2月27.7%，最高是3月36.2%，兩者相差8.5個百分點，整體走勢有強力往上的味道；而侯友宜支持度更是大起大落，最高是去年地方大選剛結束時38.7%，最低就是現在3月24.8%，兩者相差13.9個百分點，整體走勢呈現明顯一路下滑的態勢。

游盈隆補充，相較之下，過去4個月總統支持度最穩定的是柯文哲，最高是今年1月22.3%，最低是去年12月17.8%，兩者相差4.5個百分點，最近這兩個月則都維持在19%左右，迄無急起直追的跡象。

不過，游盈隆也表示，嚴格來講，2024總統選舉還沒正式開始，不要忘了，民主選舉的最重要特質就是結果的不確定性，尤其2024台灣總統大選結果不只將決定台灣未來發展方向，也會重大影響區域和全球大勢走向，各種影響選舉結果的變數將層出不窮，任何人急於對選舉結果下斷言，皆非明智之舉；3月份賴清德乘勢而起，脫穎而出，侯友宜社會支持基礎出現動搖，柯文哲持續站穩1成9支持，這是國民黨2022九合一地方選舉大勝後初次面對的局勢大翻轉，客觀形勢對國民黨轉趨嚴峻，未來如何演變？亟待密切觀察。

此外，該份民調也顯示，關於侯友宜參選2024總統的正當性問題，5成4民眾同意「侯友宜剛選完新北市長，又馬上投入參選總統，並不適合」，3成3不同意，同意比不同意多21.5個百分點；關於柯文哲參選2024總統，4成3民眾表態支持柯文哲參選2024總統，4成1不支持，支持者比不支持者多1.7個百分點。

本次調查訪問期間是2023年3月13日至14日二天；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1073人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▼台灣民意基金會公布最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

▲▼賴清德 侯友宜 柯文哲 最新支持度。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼賴清德 侯友宜 柯文哲 最新支持度。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼賴清德 侯友宜 柯文哲 最新支持度。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼賴清德 侯友宜 柯文哲 最新支持度。（圖／台灣民意基金會提供）

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