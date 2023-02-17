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退休不退場勞動部計畫申請至6／30止　企業補助最高50萬！

▲菜鳥員工林丕軒（左），讚老師傅周焜宗（右）不藏私，讓他獲益良多，鋒泰五金向勞動部雲嘉南分署申請「僱用退休高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」，創造勞資雙贏。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲菜鳥員工林丕軒（左），讚老師傅周焜宗（右）不藏私，讓他獲益良多，鋒泰五金向勞動部雲嘉南分署申請「僱用退休高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」，創造勞資雙贏。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

退休不退場！台南有一間砂紙五金工廠，申請勞動部「僱用退休高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」，獲得10萬經費補助，回聘退休員工傳承畢生絕學，提供技術實務指導或擔任教育訓練講師，幫助新進員工能快速掌握工作技能、進而提高產能，創造勞資雙贏的局面！

鋒泰五金有限公司位於台南市下營區，第三代負責人鄭翊宏表示，許多老員工從阿公那一代就進公司，現在也到了退休的年紀，公司內部正面臨人力與技術斷層的考驗，廠內現有的製程，舉如切割、磨鐵、品檢等也都需要人力操作，而這些都要透過不斷的實際操作及經驗累積才能掌握其中訣竅，若有老師傅一對一教導，可以避免錯誤操作或步驟，不僅提升職場安全，也提升產能及公司整體的競爭力！

▲菜鳥員工林丕軒（左），讚老師傅周焜宗（右）不藏私，讓他獲益良多，鋒泰五金向勞動部雲嘉南分署申請「僱用退休高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」，創造勞資雙贏。（圖／記者林悅翻攝，下同）

66歲的周焜宗，擁有近50年的機械維修及現場工作經驗，身經百戰的他笑稱「全廠的機台我都會，只要身體健康允許，希望可以一直做下去！」，鄭翊宏也說周焜宗除了幫忙培訓新進員工，還會幫忙過濾，如果有顧客需要客製化顏色、原料或配方，只要一提，也能馬上提供過去的實務經驗，連機械設計、調校都難不倒，讓公司整體營運順利；而剛入職1年的菜鳥員工林丕軒也大讚前輩「不藏私」，是重要的人生導師！

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，臺灣已逐步邁入超高齡社會，中高齡及高齡者擁有豐富的職場經驗，且穩定性及忠誠度高，這些「行走的教科書」都是企業值得珍視的重要資產，勞動部「僱用退休高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」，就是鼓勵雇主回聘已退休高齡者傳承經驗、進而重視資深員工的專業技能，因此企業只要每僱用一位每年最高可獲10萬元補助，每位雇主每年最高可補助50萬元，計畫申請至6月30日止，詳情可洽雲嘉南分署各就業中心，或撥06-6985945轉1141至1143洽詢。

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