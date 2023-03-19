麻豆社區家庭親子日　參訪消防隊學習正確防火知識

▲台南市麻豆消防隊舉辦家庭親子防火宣導活動，邀請台灣親子國際職涯發展協會家庭親子約50人參訪，學習正確的防火知識，以提高家庭的火災防範能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二大隊推廣防火防災從小做起，麻豆消防隊19日於麻豆分隊隊部舉辦了一場家庭親子防火宣導活動，邀請當地社團法人台灣親子國際職涯發展協會家庭親子約50人參訪消防隊，學習正確的防火知識，以提高家庭的火災防範能力。

活動由麻豆分隊副中隊長廖鼎鈞擔任主講，現場除介紹各項消防車輛及救災裝備外，也讓小朋友體驗穿小小消防衣，同時灌輸親子正確的防火防災觀念，此次參與活動的協會理事長江婕瑋表示，通過參訪消防隊學習正確的防火知識，讓親子們更加了解如何在火災發生時保護自己和家人的安全，今後會更加重視家庭防火工作，並將所學的知識分享給親友。

第二大隊大隊長王騰毅表示，消防局長李明峯持續秉持著市長黃偉哲的施政理念，為提升市民的防災意識，將持續推廣更多元化防災教育，並強調未來民眾有需參訪消防隊或舉辦社區防火宣導可直接與當地消防隊洽談。

最後，消防局第二大隊也呼籲鄉親朋友，清明掃墓祭祖，請配合防火「四不二記得」政策，四不:1.不亂燒雜草2.不燃放爆竹3.冥紙不飛揚4.菸蒂不亂丟。二記得:1.記得滅餘燼2.記得把垃圾帶走，傳達「紙錢集中焚燒」等概念，讓清明防火常識深植民心，提高民眾防火警覺。