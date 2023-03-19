不只BLACKPINK！高市刑大破演唱會門票詐騙　Jolin也是目標

▲高市刑大破獲演唱會詐騙集團，蔡依林演唱會也是目標之一。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

BLACKPINK高雄開唱掀起追星熱潮，但有人在網路購票卻慘遭詐騙。高市刑大偵4隊12分隊日前破獲一起「演唱會門票網路詐騙集團」，被害人是在社群網路及拍賣平臺購買「藝人蔡依林」演唱會門票，買空賣空，一名上班族為了追星，花9400元買了4張門票卻一場空，氣得報警，市刑大幹員鎖定嫌犯蹤跡，北上新竹在網咖抓到胡姓主嫌（32歲），依詐欺罪嫌送辦。

▲高市刑大破獲演唱會詐騙集團，蔡依林演唱會也是目標之一。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

市刑大是根據165 反詐騙諮詢平臺受理案件，發現多名被害人於社群網路及拍賣平臺，向暱稱「陳亦新」、「陳皓」、「阿皓」、「PetersWang」、「陳新昊」、「一生一世愛著你」等匿名帳號賣家購買演唱會門票，胡姓主嫌以提供演唱會門票優惠價格等手法推銷，誆騙民眾。

▲高市刑大在新竹網咖逮捕胡姓主嫌。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

市刑大獲報後組成專案小組，在雄檢檢察官趙期正指揮下，查出胡姓主嫌躲藏在新竹地區網咖，胡嫌就逮時，還以社群網路搭訕被害人繼續行騙，警方也持續追緝陳姓同夥到案。

▲胡姓主嫌（中）被依法移送。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

市刑大大隊長鄢志豪呼籲，近期有韓國天團來臺演出，特別提醒民眾，網路購物快速便利，却也潛藏著交易風險，宜選擇官方認證之網站購票，不明網頁連結或商品單價低於行情、黃牛票等均可能為交易陷阱，民眾最好多留意在網路上所接觸的對象是否可靠，同時網路買賣物品應避免透過Line、messenger私訊，或其他非官方的交易管道私下交易，注意切勿輕易提供個人帳號給他人，在交付他人款項前，務必再三確認，交易之方式是否正常、正當，發生糾紛時是否能夠退費、退票，避免因追星而受騙上當。