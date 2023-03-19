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FB社團驚見「1張100萬」求買BLACKPINK門票：現金已準備好

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲求票社團驚見有人開100萬買今日的BLACKPINK演唱會門票。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓超人氣女團BLACKPINK昨、今（18、19日）在高雄開唱，許多沒有搶到票的粉絲仍不放棄，但就有網友在求票社團發現，居然有人開出1張100萬的高價，求買8800元區第一排或第二排的演唱會門票，聲稱人已經在高雄世運附近，可以面交，也準備好現金，「如果我買到票，我手上的票原價讓」，引發議論。

有網友在PTT的八卦板（Gossiping）問卦，「收BLACKPINK 第一排一張100萬？」文中貼出截圖，可以看到有人在演唱會讓票、換票、求票的臉書社團發文，「我要購買BLACKPINK 3/19演唱會8800區Pink區第一排或第二排，每張100萬購買」。

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求票者稱人在高雄世運附近、可面交，現金已經準備好，如果真的有買到，會原價轉讓手上的BLACKPINK門票，還貼出10疊千元鈔票照，鈔票上則綑有印著「兆豐商銀國外部」的紙條。

轉貼的鄉民就說，「剛剛在臉書，看到有人收今天BLACKPINK演唱會的門票，可能是怕被擋到，限定第一排或第二排，一張一百萬，有沒有八卦？」話題引發一陣嘖聲，「有錢人比你想像的多啊」、「國稅局看到了嗎」、「我好可悲，我還在等發6000。」還有一票開酸，「20年經濟最好」、「100萬也太便宜了，沒有1000萬我不賣」、「有錢買票，沒錢買蛋。」

也有人直呼肯定有鬼，「怎麼知道是不是洗錢或假鈔」、「肯定是詐騙，要小心」、「是不是只有我覺得這疊鈔票很眼熟」、「真的拿票出現，大概就被綁到園區了」、「一看就是反串文」、「認真你就輸了。」不過，據截圖上的資訊查詢，發文帳號從2016年就陸續有在發文，並非新創的假帳號，但開出100萬高價買票，闊綽舉動確實讓人難以相信。另外，發文者稱1張100萬，但並未指明幣值。

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