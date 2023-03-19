　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

獲「德麥法國萊思克盃烘焙職人」優勝獎　他返鄉用麵包愛故鄉

▲屏東崁頂「明明有蔚工作室」 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

▲屏東崁頂「明明有蔚工作室」 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

榮獲2022年「德麥法國萊思克盃烘焙職人」競賽優選獎的鄭樺蔚，希望讓鄉親在鄉下也能吃到高品質又美味的麵包，因此在得獎後，選擇回到屏東縣崁頂鄉的故鄉創業，期許自己能成為崁頂新地標，外地遊客到崁頂，除了麻油、芝麻醬、老牌羊肉、焚化爐之外，也能想到「明明有蔚」麵包。

▲屏東崁頂「明明有蔚工作室」 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

▲蘇清泉參觀。

▲屏東崁頂「明明有蔚工作室」 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

鄭樺蔚是崁頂鄉南榮國中畢業，從小喜歡烘焙的他，國中畢業後就讀佳冬農校，高職畢業先後到台中、高雄、屏東等知名麵包廠學習烘焙技術；2018年拜師榮獲世界盃麵包大師賽（Master de la Boulangerie）冠軍的王鵬傑名下；王鵬傑是繼吳寶春之後，台灣第二個拿到世界冠軍的人。

跟隨王鵬傑學習，2022年報名參加「德麥法國萊思克盃烘焙職人」競賽，鄭樺蔚拿下優選後，立下「在鄉下也能吃到頂級美味的麵包」的願景，於是返鄉創業，成立「明明有蔚工作室」。

東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉獲悉，迫不及待率同服務團隊到該工作室前往力挺、加油打氣，並品嘗外酥內軟的人氣王「可頌」，果然名不虛傳，其他客製化蛋糕、甜點、餅乾等都好吃。

蘇清泉並徵得同意入內到後面的製作區看看，發現存放食材的冷凍設備都屬於重成本、高格調作風，相當用心，不得不佩服鄭樺蔚創業的信心與決心。

蘇清泉佩服鄭樺蔚的獲獎後，選擇回到故鄉開設工作坊，提供鄉親高品質麵包的創業精神，期望鄉親朋友跟他ㄧ起支持，讓「明明有蔚」麵包成為崁頂新地標。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
她花6800看BLACKPINK變廢票！怒見超瞎1行為：素質
日月潭「神秘黑洞」出現！　蓄水量再降
Rosé台上辣舞險走光！　小可愛突移位
科技男年收200萬！　相親2女卻被打槍
細肩妹高舉手機直播BLACKPINK　丫頭被擋還遭嗆：閉嘴
Jennie高雄唱完PO內衣辣照！　秒吸400萬讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆Podcast第7集！睽違3年暢談郵輪復航　深入探索魅力寶藏

獲「德麥法國萊思克盃烘焙職人」優勝獎　他返鄉用麵包愛故鄉

長年兵源不足！　楊敏盛籌組「圍棋扶輪社」拚外交

桃園英語比賽頒獎　林政賢肯定西區扶輪社推動英語教育

免塞車！清明節祭祖　桃園5條免費掃墓專車提供服務

率全市之先！第24 屆同德國小美展　以虛實整合方式呈現

全台瘋BLACKPINK！高捷運量25萬人次「堪比跨年」　塞爆畫面曝

台南良友會注入新血　協力同行盼再創第2個黃金20年

「新北春紛節」今開幕！金曲歌手連唱2天　嗨翻大都會公園

新北「我金山我驕傲」千人健跑　輪椅銀髮長者體驗經典賽道

BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

百萬車停白線被怒敲後照鏡！　外送員恐噴「2萬元＋毀損罪」

炒飯正妹爆紅「內幕藏2年」　推手圤智雨認：我操刀設計

獨／BMW台68惡意撞擊！重機遭撞爛　騎士噴飛翻滾數圈…右手骨折

陳冠叡跳《Butterfly》絕美舞蹈被讚像蝴蝶　練習時卻被導師說像生病?!

BLACKPINK來了！Jennie快速上車　Lisa.Rosé熱情揮手..Jisoo加碼比愛心～

基隆Podcast第7集！睽違3年暢談郵輪復航　深入探索魅力寶藏

獲「德麥法國萊思克盃烘焙職人」優勝獎　他返鄉用麵包愛故鄉

長年兵源不足！　楊敏盛籌組「圍棋扶輪社」拚外交

桃園英語比賽頒獎　林政賢肯定西區扶輪社推動英語教育

免塞車！清明節祭祖　桃園5條免費掃墓專車提供服務

率全市之先！第24 屆同德國小美展　以虛實整合方式呈現

全台瘋BLACKPINK！高捷運量25萬人次「堪比跨年」　塞爆畫面曝

台南良友會注入新血　協力同行盼再創第2個黃金20年

「新北春紛節」今開幕！金曲歌手連唱2天　嗨翻大都會公園

新北「我金山我驕傲」千人健跑　輪椅銀髮長者體驗經典賽道

日婚宴會館「食物中毒」17賓客上吐下瀉！驗出諾羅　勒令停業

「19種眼睛狀態」看健康！眼袋明顯恐1功能有問題　眼白黃＝肝異常

洋基傳好消息！　6年49億新強投羅丹復原進度良好

台中8台噪音車暗夜狂飆　2車沒掛牌噴1萬8！1男變造車牌慘了

私藏大谷翔平一舉一動筆記本　達比修有澄清了

蔡壁如坦言考慮角逐中正萬華　媒體人順勢提「綠白合」

月底了盆栽老是光禿禿　撞見拉拉「改吃素」媽笑：原來兇手是你

連假出門別擔心！東森寵物希臘風溫馨住宿　讓毛孩安心等主人回家

基隆Podcast第7集！睽違3年暢談郵輪復航　深入探索魅力寶藏

分析／「提名委員會」如燙手山芋？　朱立倫拋給侯友宜的難題怎解

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

全台瘋BLACKPINK！高捷運量比跨年多

台南良友會注入新血

退休校長打造有機農場　創造數百萬產值

視察基隆廟口騎樓淨空　謝國樑：市容整潔示範熱點

楊敏盛籌組「圍棋扶輪社」　拚外交

南投治安會報表揚阻詐金融機構員工

新北金山千人健跑　輪椅長者體驗經典賽道

桃園西區扶輪社英語比賽　18日頒獎　

不老騎士誤闖西濱　北港女警解危

清明節祭祖　桃園5條免費掃墓專車服務

明明有蔚工作室　用麵包愛故鄉

第24 屆同德國小美展　以虛實整合方式呈現

萬金石馬拉松3／19登場　交管措施報你知

新莊雜貨店賣雞蛋「1斤100元」！開門就搶光

更多熱門

相關新聞

李全教「請辭選策會」！　國民黨下周三常會增補蘇清泉、謝龍介

李全教「請辭選策會」！　國民黨下周三常會增補蘇清泉、謝龍介

國民黨選策會成員引發爭議，立委傅崐萁及前台南議長李全教遭外界批評「黑金」，並引發新北市長侯友宜在內表達抗議。為了弭平爭議，傳出黨中央將增聘去年九合一大選的台南市長候選人謝龍介及屏東縣長候選人蘇清泉進入選策會，而李全教亦表達辭意。《ETtoday新聞雲》記者向國民黨黨務人士查證，證實前述消息，預計下週三中常會將正式通過選策會成員「增二減一」。

羅智強推薦「這3英雄」入選策會　大讚：正派、清廉、敢言

羅智強推薦「這3英雄」入選策會　大讚：正派、清廉、敢言

屏東地院將勘驗12個開票所　蘇清泉：數量太少

屏東地院將勘驗12個開票所　蘇清泉：數量太少

南榮國中健行　練體能兼欣賞田園風光

南榮國中健行　練體能兼欣賞田園風光

羅智強再找來「這大咖」任榮譽主委　因屏東選戰結下良緣

羅智強再找來「這大咖」任榮譽主委　因屏東選戰結下良緣

關鍵字：

鄭樺蔚王鵬傑吳寶春優勝崁頂蘇清泉明明有蔚工作室

讀者迴響

熱門新聞

羊肉爐老闆打死常客　肢解放冰箱每天賣

「殭屍病毒」來了　醫示警：大家小心

台68重機騎士遭撞慘摔！BMW駕駛：我才是被逼車　

直擊／草蜢強碰BLACKPINK開唱　蔡一傑當場哭了

直擊／草蜢開唱「綜藝天王」衝上台嗆：神經病！

BLACKPINK全被擋！瑤瑤求坐下遭嗆

墜入基隆河前10秒！唯一倖存空姐曝「機內異常寂靜」

韓女團成員「後台更衣」影片外流！

花9千買BP門票被擋門外！金曲歌后怒控主辦

今晚變天！　「解渴雨帶」來襲時間曝

遭疑買BLACKPINK黃牛票「被騙還怪主辦」　李愛綺：是正當管道

根本看不到BLACKPINK！歌迷「起立狂拍」郭書瑤抱怨

BLACKPINK演唱會「3沒品亂象狂爆」！2女星也受害

「Lisa火辣鋼管舞」淒慘看不到 台下崩潰吼：前面坐下

地板黏3粒「驚天巨屎」爆笑真相曝

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」

BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」
台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面