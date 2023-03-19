獲「德麥法國萊思克盃烘焙職人」優勝獎　他返鄉用麵包愛故鄉

▲屏東崁頂「明明有蔚工作室」 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

榮獲2022年「德麥法國萊思克盃烘焙職人」競賽優選獎的鄭樺蔚，希望讓鄉親在鄉下也能吃到高品質又美味的麵包，因此在得獎後，選擇回到屏東縣崁頂鄉的故鄉創業，期許自己能成為崁頂新地標，外地遊客到崁頂，除了麻油、芝麻醬、老牌羊肉、焚化爐之外，也能想到「明明有蔚」麵包。

▲蘇清泉參觀。

鄭樺蔚是崁頂鄉南榮國中畢業，從小喜歡烘焙的他，國中畢業後就讀佳冬農校，高職畢業先後到台中、高雄、屏東等知名麵包廠學習烘焙技術；2018年拜師榮獲世界盃麵包大師賽（Master de la Boulangerie）冠軍的王鵬傑名下；王鵬傑是繼吳寶春之後，台灣第二個拿到世界冠軍的人。

跟隨王鵬傑學習，2022年報名參加「德麥法國萊思克盃烘焙職人」競賽，鄭樺蔚拿下優選後，立下「在鄉下也能吃到頂級美味的麵包」的願景，於是返鄉創業，成立「明明有蔚工作室」。

東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉獲悉，迫不及待率同服務團隊到該工作室前往力挺、加油打氣，並品嘗外酥內軟的人氣王「可頌」，果然名不虛傳，其他客製化蛋糕、甜點、餅乾等都好吃。

蘇清泉並徵得同意入內到後面的製作區看看，發現存放食材的冷凍設備都屬於重成本、高格調作風，相當用心，不得不佩服鄭樺蔚創業的信心與決心。

蘇清泉佩服鄭樺蔚的獲獎後，選擇回到故鄉開設工作坊，提供鄉親高品質麵包的創業精神，期望鄉親朋友跟他ㄧ起支持，讓「明明有蔚」麵包成為崁頂新地標。