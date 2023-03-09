羅智強再找來「這大咖」任榮譽主委　因屏東選戰結下良緣

▲羅智強與蘇清泉。（圖／翻攝自羅智強臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨前台北市議員羅智強表態角逐大安區立委後，陸續邀請不少黨內大咖加入其競選團隊，除了立委高金素梅及資政廖了以任榮譽主委外，他9日再宣布黨內政策會副執行長蘇清泉加入榮譽主委團。他提到，蘇清泉在他邀請時二話不說馬上同意，並說道「你10度到屏東來輔選，為屏東的選戰，打了強心針！你是國民黨最有戰力的功臣，支持你進入國會，就是支持國民黨有更強的力量！我當然全力相挺。」

羅智強今日宣布屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉擔任他的榮譽主委，他提到，如果說去年底，他有什麼最遺憾的事情，那就是蘇清泉院長的屏東縣長選舉，在選務不公的疑雲重重下，以些微的票數，未能如願入主屏東縣政府，且蘇清泉現在還在為屏東的選舉公平性的在奮鬥中，蘇清泉的屏東縣長之戰還沒有結束，這是漫漫長路，他也會一直不斷地為蘇清泉的訴訟發聲。

羅智強表示，當他決定投入大安區立委選舉的時候，蘇清泉一直很關心他的選情，而當他開口邀請蘇清泉加入他的榮譽主委團，擔任榮譽主委，蘇清泉二話不說，立刻同意，還對他說道「你10度到屏東來輔選，為屏東的選戰，打了強心針！你是國民黨最有戰力的功臣，支持你進入國會，就是支持國民黨有更強的力量！我當然全力相挺。」，他也感激回覆「正道不孤、得道多助，你的努力和用心，大家都看在眼裡，屏東人感謝你，我也感謝你！」

「有情有義，就是蘇清泉！」，羅智強指出，現在他的榮譽主委團，已經有立委高金素梅、資政廖了以，還有蘇清泉，謝謝大家對他的愛護，他會繼續努力！