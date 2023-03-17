明2地迎降雨！下周更熱「高溫飆33度」　南部好渴「春雨延3月底」

▲下周溫度將更熱，南部7天內沒降雨訊號，春雨將延3月底。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

受東北季風影響，明天周六(3/18)北部、東半部將有一波降溫，北台灣溫度將下滑6到7度，北部、東半部有局部短暫雨；不過下周一(3/20)過後溫度明顯回升，下周三、下周四(3/22~3/23)宛如夏天，高溫上看33度，氣象局表示，南部7天內沒看到降雨訊號，春雨可能往後延至3月底，月底雨才有可能下在南部。

中央氣象局預報員張承傳表示，明後兩天(3/18~3/19)東北季風增強，北部、東北部轉涼，桃園以北到宜蘭白天高溫18到20度，溫度下降6到7度，竹苗、花蓮溫度也會下降一點，約22度到24度，其他地方溫度與今天(3/17)類似，約26度到30度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周日(3/19)白天轉東風，溫度會上升一些，不過清晨仍受東北季風影響，仍感覺涼，下午轉東風回溫1到2度。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

氣象局長鄭明典今也指出，下周可能更熱！今天(3/17)南部靠山區都上30度了，春天的短波一點點差異，結果就差很多，春雨系統和南方水氣沒搭上，主要降雨系統偏北通過台灣，台灣受南風影響時間拉長，下周氣溫偏高機率大。

張承傳分析，下周一將明顯回暖，北部可到25到27度，周一清晨北部有零星雨，白天開始轉多雲到晴，剩東半部有零星雨；下周二到下周五(3/21~3/24)高溫和低溫將進一步回升，受西南風轉強影響，下周三、四(3/22~3/23)西部、東南部高溫可到30到33度，宜蘭、花蓮約27到28度，滿像夏天的，低溫將回到20度以上。

張承傳也表示，下周二(3/21)東半部有零星降雨，下周三到周五(3/22~3/24)晴到多雲，南部7天內還沒有看到降雨訊號，春雨可能往後延至3月底，月底雨才有可能下在南部。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）