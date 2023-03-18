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周末2地區轉涼有雨　下周「暖熱如夏」上看34℃

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今明兩天受到微弱東北季風影響，北海岸、東半部及大台北東側雲量增。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今明兩天受到微弱東北季風影響，北海岸、東半部及大台北東側雲量增，偶有局部短暫雨的機率。下周一白天起至周五(24日)南方氣團逐漸增強，各地轉為晴時多雲，氣溫逐日漸升，下周三至周五「暖熱如夏」，各地區的最高氣溫將升至32度至34度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(18)日微弱東北季風影響，北海岸、東半部及大台北東側雲量增，偶有局部短暫雨的機率；北台稍轉涼，中南部影響很小。各地區平地氣溫：北部15至21度，中部16至29度，南部16至31度，東部15至30度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲周末北台灣稍轉涼。

明(19)日仍受微弱東北季風影響，東半部偶有局部短暫雨，明晚、下周一(20)晨北方有雲系接近，桃園以北亦偶有零星飄雨的機率；明日北台白天氣溫略升；中南部仍是晴時多雲，日夜溫差大的天氣。

下周一白天起至周五(24日)南方氣團逐漸增強；各地轉為晴時多雲，氣溫逐日漸升，白天漸熱、早晚偏涼，日夜溫差大；西半部清晨及金馬易有霧。下周三至周五「暖熱如夏」，各地區的最高氣溫將升至32度至34度，台東地區因氣流過山、沉降增溫，會升得更高，應注意！

25日至27日鋒面在華南至台灣北部一帶活動，期間鋒面雨帶有觸及台灣的機率，可望為北部帶來一些降雨，但對中南部缺水的壓力，並沒有緩解的能力。

▼左圖：18日4：20紅外線色調強化雲圖顯示，鋒面雲系在台灣東方海面，尾端在花蓮外海。中圖：4：30雷達回波合成圖顯示，北海岸、東半部海面有降水回波。右圖：4：30累積雨量圖顯示，北海岸、宜花有局部降雨。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

 

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