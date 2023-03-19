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今晚變天！　「解渴雨帶」來襲時間曝

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲周六起水氣增多。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

今天（19日）晚北部變天！氣象專家吳德榮表示，周六（25日）起至下周二（28日），鋒面在華南至台灣北部一帶活動，期間鋒面雨帶有觸及台灣的機率，此波降雨可望為北部帶來相對較明顯的雨量，但若期待一波降雨，即能解決全台的缺水，那就不太實際了。

中央氣象局指出，今天東北季風影響，北部及東北部天氣仍稍涼，白天開始風向轉為偏東風，北部及宜蘭、花蓮高溫較周六略回升，約在21到24度，其他地區則可以來到26至30度，南部近山區高溫有機會超過30度，至於各地低溫約16至20度；迎風面的基隆北海岸、東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，傍晚開始台灣北方有水氣通過，北部地區降雨機率提高。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，今日仍受微弱東北季風影響，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；今晚、周一晨北方有雲系接近，桃園以北偶有零星飄雨的機率。

吳德榮分析，周一白天起至周五南方氣團逐漸增強，各地轉為晴時多雲，氣溫逐日漸升，白天漸熱、早晚偏涼、日夜溫差大，西半部清晨及金馬易有霧；周三至周五暖熱如夏，各地區最高氣溫將升至32至34度，台東地區因氣流過山、沉降增溫，氣溫會升得更高，應注意！

吳德榮說，周六（25日）起至下周二（28日），鋒面在華南至台灣北部一帶活動，期間鋒面雨帶有觸及台灣的機率，由於是第7至10天的模擬，降雨的時空分布有較大的不確定性，模式亦不斷調整，需持續觀察；綜合各國最新模式的模擬，此波降雨可望為北部帶來相對較明顯的雨量，但若期待一波降雨，即能解決全台的缺水，那就不太實際了。

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