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高雄巨蛋旅展登場！高雄-釜山「4天8800元」　業者笑：就是有可能

記者許宥孺／高雄報導

2023高雄巨蛋春季旅展、家電空調展盛大登場，隨著國境開放，不少民眾關注出國行程，就有旅行社業者喊出高雄直飛韓國釜山，4天3夜只要8800元，破盤價讓人直呼不可思議。另一方面，家電展則主打省電效能空調，除了業者自推現金折扣外，再搭配貨物稅、政府節能補助以及大會購物金，最高可以省下1萬7000元。

▲▼高雄巨蛋旅展。（圖／記者許宥孺攝）

▲國境開放，已關不住民眾想出國的心情。（圖／記者許宥孺攝）

南臺灣春季最強旅展即日起至20日，在高雄巨蛋盛大展開。疫情解封，國人關不住，這次展場主打海外行程，11家旅行社聯合大促銷，吸引許多民眾駐足詢問。同時因應國際郵輪市場復甦，日本環遊世界和平號郵輪也首次於高雄旅展曝光，遊程已經賣到明年度。

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▲▼高雄巨蛋旅展。（圖／記者許宥孺攝）

▲五福旅遊推出高雄直飛釜山，4天3夜套行程只要8800元。（圖／記者許宥孺攝）

可樂旅遊推出高雄出發-泰國超值選5日，旅展價2萬4000元起。五福旅遊則喊出，高雄直飛韓國釜山，4天套裝含稅含行程只要8800元，讓逛展民眾直呼「好便宜」、「不可思議」、「不可能」、「比國內旅遊還便宜」，業者笑說：「就是有可能！」

業者指出，以南線來說，峴港關注度是最高，而日韓還是最受台灣人喜愛，尤其這季節去賞櫻、紫藤花、粉蝶花很適合。另外，近期泰國也很熱門，清邁、芭達雅、普吉島都有推出行程。

▲承億酒店推出半自助餐套票最受歡迎。（圖／記者許宥孺攝）

▲承億酒店推出半自助餐套票最受歡迎。（圖／記者許宥孺攝）

而展場中，也有不少老饕會趁機入手飯店票券。高雄福華大飯店獨家推出HOVII Cafe西式料理雙人套餐券，旅展價1499元；麗香苑假日自助餐餐券每張只要660元；麗香苑平日輕西餐沙拉吧，一組5張，平均每張只要450元。

承億酒店則推出一泊二食雙人房優惠，下殺2.2折；而最受歡迎的則是位於酒店26樓的「貳陸日全食」半自助式餐廳，一次購足10張再送3張，原價880/人+10%，現在平均每張只要744元，相當於下殺77折。

▲▼高雄巨蛋旅展。（圖／記者許宥孺攝）

▲智慧家電空調展集結25大品牌挑戰全通路最低價。（圖／記者許宥孺攝）

展區另一側還有南台灣規模最大的「AI智慧家電空調大展」，由高雄市電器商業同業公會主辦，邀請25大品牌，挑戰全通路最低價。

像是日本富士通空調，現買就享有4000元現金折扣，搭配貨物稅補助最高2000元、政府汰舊換新3000元，最高可省下9000元千，還有業界唯一「全機10年保固」。大金空調推出展場促銷價，最高再送7000元節能金，加上汰舊換新和退稅補助最高可省1萬2000元。而大會還祭出家電購物金，現買現折最高省1萬7000元。

▲▼高雄巨蛋旅展。（圖／記者許宥孺攝）

▲省電產品成為民眾購買的誘因。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄巨蛋旅展。（圖／記者許宥孺攝）

▲Wi-Fi遙控功能，是許多常忘記關冷氣粗心人的首選。（圖／記者許宥孺攝）

而昨(17日)經濟部拍板，宣布4月起電費調漲，此次住宅每月用電700度以上微調3%。由於即將迎接夏季用電高峰，許多民眾也對省電產品較有興趣。LG業者指出，獨家技術能讓冷氣設定溫度的速度比一般壓縮機更快，因此耗電量較低，且內建Wi-Fi功能隨時遙控開關機、調整溫度，是許多粗心人的首選。

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