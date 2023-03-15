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獨／台大開放「3教室可午睡」！每天50分鐘　未來擬提供耳塞、抱枕

▲▼台大首度試辦午休空間。（圖／摘自台大學生會臉書）

▲台大首度試辦午休空間，讓學生可在三處教室午睡。（圖／摘自台大學生會臉書）

記者許敏溶／台北報導

台大學生有福！睡午覺是中小學才有的特殊狀況，台大學生會與校方協調後，本周起到6月9日為止，每周一到周五的第5節（12:20到13:10），開放三間教室試辦午休空間，但學生會提醒，使用期間要避免因交談、手機鈴聲等聲響干擾他人休息，也不開放躺著睡，未來可能開放更多教室午睡，並提供耳塞、抱枕，甚至延長時間。

從幼稚園到高中，都有午休時間，但進入大學就沒有，而今這種狀況可望打破！台大學生會在臉書宣布，經過學生會與校方的協調，在台大有個能睡午覺的地方，時間從本周一（13日）起到6月9日，每周一到周五第5節，在共同101、普通102、新生203等三地點讓學生午休，但國定例假日及寒暑假不開放。

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台大學生會也提出使用5點規範，包括空間使用以午休為目的，不得從事其他用途，且避免因交談、手機鈴聲等聲響干擾他人休息，也請學生勿擅自操作照明設備、空調及教學設備，個人物品請妥善保管，若有遺失，應自行負責，而空間使用後應復原及維持清潔。

台大學生會表示，現階段暫不開放學生躺著睡，未來將視回饋意見提案增設瑜珈墊等設備，歡迎有這樣的需求者提出，而學生會規劃，未來將在博雅等新的教學館或系館擴大試辦午休空間，或者提供耳塞、抱枕等備品，或者開放單桌教室等不同的館型，甚至延長開放時間。

台大學生會長孫語謙指出，台大同學當中，有的人沒住宿，缺乏可以午休的空間與教室，有些系有空間可使用，有些學生則到圖書館，但有人覺得睡在圖書館沙發睡不雅觀，而缺乏午休空間已經向校方反應很多年，這次在寒假時和學校提出討論，校方也答應試辦，之後就看整體成效，再看看哪些地方需要調整。

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