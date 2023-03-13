ChatGPT恐影響教學與考招　台大率先公布指引「籲勿過度依賴」

▲台大率先公布ChatGPT相關指引。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

美國人工智能公司OpenAI開發聊天機器人ChatGPT，衍生出學生可能透過AI工具「代筆」報告、論文，甚至影響入學招生。台大今（13日）率先在學校官網公布「台大針對生成式AI工具之教學因應措施」，提供教師在教學上如何因應，以及如何成為學生學習的有效工具。

根據「台大針對生成式AI工具之教學因應措施」，台大建議學生使用ChatGPT撰寫課堂作業或報告時，應明確標註使用 ChatGPT 產出的內容，讓讀者瞭解作者使用哪些資源來支持自己的論點。

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台大建議學生，應「避免過度依賴」ChatGPT，其產出的內能僅能作為參考資料，不能替代個人思考和研究成果；其次要「增進提問品質」，因為要從 AI 生成內容獲得高品質的答案，必須先有高品質的提問，所提出的問題應該盡可能明確、具體，使用者也要能自己判斷和確認答案的正確性；還要「明訂學習目標」，才能專注於與這些目標相關的問題和回答，透過 ChatGPT 獲得的資訊，加深對學習主題的理解。

針對教師教學部分，台大建議，在課程一開始就把相關規定明白標示於課程大綱內，藉以和學生達成共識避免爭議。教師同時需要思考，哪些課堂活動和作業可以或不可以使用 AI 生成工具？在可以使用的情況下，使用方式或範圍是什麼？若不可以使用，又會如何偵測學生使用與否？以及會怎麼處理誤用情況的發生？此外，也建議老師加強課堂實作或演練，調整課程評量方式因應。

台大也提醒教師，目前偵測 ChatGPT 生成文字的技術並無法提供足夠的準確度，讓教師藉以判斷特定作業中是否使用到 AI 生成內容，如果生成內容經過修改而不是被直接使用，偵測的困難度更高。教師應當謹慎使用任何偵測 AI 生成內容的工具，以避免出現錯誤偵測時，無法以有效方法進行驗證，而引發更大爭議。



台大表示，台大教發中心已完成專頁說明，提供全校教師與學生關於 ChatGPT 的介紹，以及正確使用的建議和提醒。呼籲將ChatGPT 視為教學優化的契機、教學現場也須因應新工具的發展，適時調整；而ChatGPT 等AI工具，雖有助於學習上思緒的建立，但使用者務必先了解其原理，並針對其生成內容做資訊驗證；以此為基礎形成個人觀點，而非單純接受工具所產生的結果。

