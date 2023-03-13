　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

ChatGPT恐影響教學與考招　台大率先公布指引「籲勿過度依賴」

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大率先公布ChatGPT相關指引。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

美國人工智能公司OpenAI開發聊天機器人ChatGPT，衍生出學生可能透過AI工具「代筆」報告、論文，甚至影響入學招生。台大今（13日）率先在學校官網公布「台大針對生成式AI工具之教學因應措施」，提供教師在教學上如何因應，以及如何成為學生學習的有效工具。

根據「台大針對生成式AI工具之教學因應措施」，台大建議學生使用ChatGPT撰寫課堂作業或報告時，應明確標註使用 ChatGPT 產出的內容，讓讀者瞭解作者使用哪些資源來支持自己的論點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大建議學生，應「避免過度依賴」ChatGPT，其產出的內能僅能作為參考資料，不能替代個人思考和研究成果；其次要「增進提問品質」，因為要從 AI 生成內容獲得高品質的答案，必須先有高品質的提問，所提出的問題應該盡可能明確、具體，使用者也要能自己判斷和確認答案的正確性；還要「明訂學習目標」，才能專注於與這些目標相關的問題和回答，透過 ChatGPT 獲得的資訊，加深對學習主題的理解。

針對教師教學部分，台大建議，在課程一開始就把相關規定明白標示於課程大綱內，藉以和學生達成共識避免爭議。教師同時需要思考，哪些課堂活動和作業可以或不可以使用 AI 生成工具？在可以使用的情況下，使用方式或範圍是什麼？若不可以使用，又會如何偵測學生使用與否？以及會怎麼處理誤用情況的發生？此外，也建議老師加強課堂實作或演練，調整課程評量方式因應。

台大也提醒教師，目前偵測 ChatGPT 生成文字的技術並無法提供足夠的準確度，讓教師藉以判斷特定作業中是否使用到 AI 生成內容，如果生成內容經過修改而不是被直接使用，偵測的困難度更高。教師應當謹慎使用任何偵測 AI 生成內容的工具，以避免出現錯誤偵測時，無法以有效方法進行驗證，而引發更大爭議。

台大表示，台大教發中心已完成專頁說明，提供全校教師與學生關於 ChatGPT 的介紹，以及正確使用的建議和提醒。呼籲將ChatGPT 視為教學優化的契機、教學現場也須因應新工具的發展，適時調整；而ChatGPT 等AI工具，雖有助於學習上思緒的建立，但使用者務必先了解其原理，並針對其生成內容做資訊驗證；以此為基礎形成個人觀點，而非單純接受工具所產生的結果。
 

ET快訊
鄭宗哲爆哭「這是我們世代」 彭政閔閃到腰還陪練打
張育成拿到MVP獎座　敬禮獻給團隊：你們辛苦了
藍民調下滑是侯友宜讓大家等太久？　徐巧芯點出原因
Selina產檢「措手不及」當場爆哭！　男友也落淚
田馥甄、Ella激動喊：天賜的禮物！　驚嘆Selina「身體
Selina驚爆「子宮還有4顆肌瘤」！　3月孕肚大到像6個月
快訊／Selina宣布懷孕　前夫張承中低調回應了
Selina：沒想到41歲還能自然受孕！　懷孕初期苦熬6症狀
快訊／Selina淚崩提寶寶性別　選今天公布原因曝
台灣「到底有無缺蛋？」　1張圖秒看懂！他驚呼：數字不會騙人
預賽「晚接午」輸球率曝光！　他怒：休息怎麼可能不重要

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一看WBC日本隊賽程　每場「完整休24小時才上」！球迷指1點更怒

她藏畫萬件度過動亂！陳澄波「畫後的女子」真實故事搬上舞台

用圖卡幫早產腦麻童測視力！　台大「特殊需求視覺中心」今揭牌　

28歲女睡醒突變「血輪眼」！狂揉血管爆裂超驚悚　眼後藏5cm血塊

台灣「到底有無缺蛋？」　1張圖秒看懂！他驚呼：數字不會騙人

1餐乾掉一瓶威士忌！49歲男嚴重肝硬化　慈濟團隊首例換肝成功

ChatGPT恐影響教學與考招　台大率先公布指引「籲勿過度依賴」

「我們很有主場優勢！」晚接午賽程挨轟　他逆風喊3點：其他隊沒有

「沒有大聯盟球員的高傲！」他看完WBC對張育成改觀：你不是二兵

原本超憤怒！他看球20年因一幕「第1次看到哭」：謝謝中華隊

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊遭古巴雙轟狙擊　1:7吞敗...無緣晉級下一輪

男童當哥吉拉闖城市模型　建築遭壓爛...維修費近9萬

撒基努霸總式寵妻「我怕太太！」　不敢對視老婆…遭小S虧：窩囊XD

《黑暗榮耀2》惡女有報應嗎　朴涎鎭最後下場公開

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

一看WBC日本隊賽程　每場「完整休24小時才上」！球迷指1點更怒

她藏畫萬件度過動亂！陳澄波「畫後的女子」真實故事搬上舞台

用圖卡幫早產腦麻童測視力！　台大「特殊需求視覺中心」今揭牌　

28歲女睡醒突變「血輪眼」！狂揉血管爆裂超驚悚　眼後藏5cm血塊

台灣「到底有無缺蛋？」　1張圖秒看懂！他驚呼：數字不會騙人

1餐乾掉一瓶威士忌！49歲男嚴重肝硬化　慈濟團隊首例換肝成功

ChatGPT恐影響教學與考招　台大率先公布指引「籲勿過度依賴」

「我們很有主場優勢！」晚接午賽程挨轟　他逆風喊3點：其他隊沒有

「沒有大聯盟球員的高傲！」他看完WBC對張育成改觀：你不是二兵

原本超憤怒！他看球20年因一幕「第1次看到哭」：謝謝中華隊

經典賽》經典女孩驚艷全世界　全場一致Team Taiwan

孝女要擦手紙遭拒失控　飆罵護理師「給我滾出去」下場曝

林姿妙集體涉貪！律師1主張辯護　黃國昌傻眼：扭曲農地管理政策

10年師大路「星巴克」傳不續租　房東月開46萬找下手

張育成「敬禮」合影MVP獎座　獻給所有團隊：你們辛苦了

一看WBC日本隊賽程　每場「完整休24小時才上」！球迷指1點更怒

大武「森活圈」換苗活動　收發票1636張+攤位收入13400捐公益

《小美人魚》正式預告來了！大反派海烏蘇拉現身　賽巴斯汀、小比目魚長這樣

獨／行人地獄！台中伯過斑馬線遭左轉車撞飛3米　撞擊瞬間曝

最強孕婦！Selina挺3月肚「跑完3K馬拉松」　全程燦笑自拍：樂樂組

生活熱門新聞

正妹看球裡面沒穿瘋傳！本尊怒告

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

不只張育成！中華隊「1低調強者」被推爆

路上超常見！台灣男生幾乎「1髮型」關鍵曝

不只賽程爛！悍創「3大荒唐」被挖出　PTT洗版罵爆

中華隊進了「死亡之組」？　他1句話揭關鍵

預賽最悲情隊伍是誰？鄉民點名它：從天堂掉地獄

百年大旱恐重演　「全台一波明顯春雨」時間曝

一夜回冬！今降11℃「清晨9.3度」　吹11級強風

為何愛看棒球？鄉民：台灣人抱1心態

台灣「到底有沒有缺蛋？」　1張圖秒看懂

機車牽上區間車？旅客通報攔查　他免補票可出站！台鐵曝真相

中華隊誰的表現「讓人驚喜？」　球迷讚2人

原本超憤怒！看球20年因1幕「第1次看哭」

更多熱門

相關新聞

實現「鄉鄉有台大」夢想！校長陳文章：繁星推薦逐年增加到15%

實現「鄉鄉有台大」夢想！校長陳文章：繁星推薦逐年增加到15%

台大杜鵑花節及學系博覽會今（11）日登場，不少學子前往現場了解台大個學系特色，台大校長陳文章也宣布，為了實現「鄉鄉有台大」理想，台大在繁星推薦管道招生比例，將從現行10％，逐年提升到15%，主要名額則從考試分發入學管道挪移過來，代表台大不止要招收優秀學生，也要兼顧城鄉差距與照顧弱勢學生。

台大正面看待ChatGPT！下周一公布師生教學與考試注意事項

台大正面看待ChatGPT！下周一公布師生教學與考試注意事項

1億vs台大醫學系畢業？一票人秒答

1億vs台大醫學系畢業？一票人秒答

都是誰在用ChatGPT？　內行揭2情況超好用

都是誰在用ChatGPT？　內行揭2情況超好用

台大教授嘆：學生選系竟只看「錄取分數高低」

台大教授嘆：學生選系竟只看「錄取分數高低」

關鍵字：

ChatGPT代寫台大

讀者迴響

熱門新聞

正妹看球裡面沒穿瘋傳！本尊怒告

快訊／Selina宣布懷孕！認愛小7歲男友1年當媽了

中華隊無緣東京！他成唯一晉級8強台灣人

台北街頭捕獲「南韓男神」她被帥翻：要昏倒

曾染毒滿臉瘡　她仙氣現況太驚人

台灣下屆先打資格賽？網轟蠢制度

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

中華隊被爆料晚接午！悍創總監講這句遭灌爆

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

快訊／張育成凌晨感性發文

不只張育成！中華隊「1低調強者」被推爆

林岳平質疑抹油　古巴教頭回應了

26歲正妹女星「被逼3人行潰堤」暫退演藝圈！

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

更多

最夯影音

更多
對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質
萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面