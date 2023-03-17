選策會爭議恐釀朱侯對峙　她舉「這事」嗆：煩死了！要有什麼心結

▲國民黨立法王鴻薇 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨中常會15日公布選策會名單，成員有曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的立委傅崐萁等人，引發新北市長侯友宜罕見重批「拒絕黑金復辟」。對於外界質疑，國民黨主席朱立倫與侯友宜兩人是否為此而結下心結？國民黨立委王鴻薇17日開嗆，「我不懂這兩個大男人要有什麼心結？你們還記得四年前『馬王戰爭』是什麼結果嗎？請好好想一想。」

王鴻薇今日於節目《千秋萬世》中表示，她現在最擔心選策會爭議將擴大為「朱侯」之間的嫌隙，若兩位首長都有智慧的話，請節制身邊人士的發言。當然，一定會很多人想抱不平，或認為要幫團隊辯護等，但是要切記，國民黨過去有太多內鬥，都是來自各陣營透過媒體不停發言而把嫌隙加深。

王鴻薇表示，2024選戰將至，民進黨目前幾乎已定於一尊，但國民黨未來的總統候選人與黨主席是不一樣的，如果「朱侯」兩人之間不能快速的解決嫌隙，讓外界得到一定的信任，那選戰就會很難打。

對於主持人王淺秋問及，「外傳朱立倫原本打算在7月徵召侯友宜，但現在信任不再，侯友宜會提早宣布參選2024總統大選嗎？」王鴻薇則回應，「我不懂這兩個大男人要有什麼心結？煩死了！兩個大男人在那邊心結來心結去的。拜託你們，我現在很想罵人，因為一個是黨主席、一個是最強母雞，未來大家不是都在想方設法，能讓侯友宜能夠順利出線嗎？」

「如果大家都想方設法地保護國民黨、保護候選人，你們兩個在講什麼心結不心結？夠了嗎？」王鴻薇氣罵，她是國民黨內最早提出「直接徵招侯友宜」的人，但如果現在兩方為了「發文前是否有先致電詢問」，或是為了電話內容而互相放話，「我直接警告他們兩位，若這樣的氣氛繼續蔓延下去，你們還記得四年前『馬王戰爭』是什麼結果嗎？請好好想一想。」

王鴻薇強調，朱立倫與侯友宜並非競爭者，而是命運共同體，如果有這樣認知的話，就可以很快整合。大家都說「蔡賴」之間有心結，包含民進黨派系間的人，很多也是「心有未平」，甚至還有餘恨，但這些都要收起來。王鴻薇表示，她之前與台北市議員徐巧芯、立委費鴻泰之間都出現爭議，「但請收起這些所有不滿與委屈，誰沒有委屈？誰沒有不滿？」