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藍營「這三人」反應錯誤？　李艷秋批選策會：壞掉了！需打掉重練

▲▼資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

▲資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨15日公布中央選戰策略會報名單，成員有曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的立委傅崐萁等人，引發不少藍營內部人士不滿，新北市長侯友宜更重批「黑金復辟」。對此，媒體人李艷秋17日點名，侯友宜、傅崐萁與國民黨主席朱立倫，這三人的反應可以說是「步步錯」，並直言「這個組織已經壞掉，必須打掉重練。」

李艷秋表示，選策會委員名單公開後，不僅社會觀感不佳，黨內更是譁然，而事件發酵後，有三位關鍵人物的反應可以說是「步步錯」。首先，朱立倫解釋「該名單這是幕僚組織，借重他們在艱困選區找人參選」，但他卻忽略，只要名單是對外公布的，人選就要經得起外界公評。

李艷秋分析，朱立倫在事情爆開後才解釋組織功能，但一般民眾不懂也懶得懂，且若要說「借重他們找人才去艱困選區」，這理由就更牽強了，因為其成員多數來自藍軍的優勢區。雖然朱立倫展現了大器，承認是自己的錯，但是只有李全教退出是不能止血的，這個組織已經壞掉，必須打掉重練。

李艷秋接著點名侯友宜，她說，侯友宜曾致電給朱立倫，聲明「黑金不能復辟」，並表態選策會名單讓人民觀感不好。侯友宜身為藍營呼聲最高的總統候選人，當然不能讓黨內爭議影響選舉，但他卻在打給朱立倫的同時在發臉書，這表明他並不是黨內建言而已，而是佈局表態，難怪有人認為他為了總統大位不惜打臉朱立倫。

李艷秋透露，侯友宜似乎忘了政壇沒有秘密，如果他私下表達強烈立場，待消息走漏後再公開強調其態度會更好，可惜侯動作太猛、太急，反而削弱了他「反黑金復辟」的力道。

最後，李艷秋點名傅崐萁，她認為，身為爭議選策會委員之一的傅崐萁，今早召開記者會，感謝侯友宜在百忙之中關心國民黨，邀請侯一起承擔，並嗆「不滿意人選就自己接管選策會，台灣需要英雄，希望他站出來宣布選總統」。

李艷秋痛批，「這位仁兄是整個事件最奇葩的發展！他先是告訴大家，侯友宜一直和國民黨保持距離，從不關心國民黨，不滿意又不承擔，遲遲不表態要不要選總統，弄得大家無所適從，英雄不是這樣幹的。可同時，他的態度又表明，只要有我在，侯友宜休想代表國民黨選總統。」

李艷秋指出，傅崐萁原先是親民黨及無黨籍，是朱立倫在同舟計畫時才拉進來的人，這番「明捧實酸」的發言，很容易被視為是朱立倫的代言人。因此，傅崐萁的表現不僅害到朱立倫，也傷到侯友宜，整體來說他是犯錯最嚴重的人。

李艷秋強調，若國民黨放著爭議人物掌控選舉，搞「以黑制黑」的把戲，那為何2024一定要換黨執政？她強調，「只要選策會不解散，民眾對國民黨黑金的質疑就不會散。」

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