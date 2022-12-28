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天寒追雪量力而為！海拔2500米易發高山症　醫：3千米風險更高

▲每到寒流、冷氣團來襲，合歡山等高山風景區成了遊客追雪勝地。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

每到寒流、冷氣團來襲，合歡山等高山風景區成了遊客追雪勝地。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

十二月中旬以來，寒流、大陸冷氣團一波接一波，「追雪」帶來高山旅遊旺季，為了可能發生的緊急醫療需求，合歡山雪季醫療站也將在元旦假期開始啟動，希望可以適時幫助到有需要的遊客。花蓮慈濟醫院急診部主任陳坤詮呼籲民眾，高山旅遊需量力而為，特別是患有心肺疾病或呼吸道疾病的人，到海拔3000公尺高山旅遊風險較高，應該謹慎評估自身狀況後再出遊。

陳坤詮主任表示，早年因合歡山遇到雪季遊客大增，常常發生遊客身體不適或意外時求助無門的狀況；1998年的12月，時任花蓮慈院急診部主任的胡勝川教授應太魯閣國家管理處邀請，首度在合歡山莊開設假日雪地醫療，才開啟合歡山雪季醫療站服務；之後每年逢雪季時期，醫護小組會在假日執行醫療工作，民眾若在高山出現身體不適等症狀，切勿隱忍，務必尋求幫助。

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▲每到寒流、冷氣團來襲，合歡山等高山風景區成了遊客追雪勝地。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

2021年花蓮縣衛生局長朱家祥（右二）與花蓮慈院急診團隊上合歡山情景。

當人們位於海拔2500公尺以上出現頭暈、頭痛、嘔吐等症狀，是身體因為低壓、低氧的高海拔環境而產生的生理變化，這些因高海拔環境導致的健康風險，在醫學上稱為「高海拔疾病」，俗稱高山症。而且天氣越冷、海拔越高，越容易產生高山症，陳坤詮主任分享經驗，旅客們一到夜間隨著氣溫降低，到醫療服務站就診人數就逐漸增多；除了「高山症」的常見症狀以外，還照顧過包括跌倒造成的傷口、傷風感冒、或者腸胃不適等等各種狀況。

▲每到寒流、冷氣團來襲，合歡山等高山風景區成了遊客追雪勝地。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼陳坤詮主任叮嚀逢雪季時期，民眾若在高山出現身體不適等症狀，切勿隱忍，務必尋求幫助。

隨著經驗豐富，器材也逐漸備齊，陳坤詮主任說，設在松雪樓的雪季醫療服務站的裝備有攜帶式呼吸式急救裝備、生理監視器、電擊去顫器、心電圖機、氧氣製造機以及創傷急救設備，可以提供一般問題的治療及必要的急救；然而，有些狀況如高齡病患不適、頭痛或氣喘一直持續，醫師都會勸同行親友帶他們下山，通常當高度下降，症狀即會大幅度緩解。

▲每到寒流、冷氣團來襲，合歡山等高山風景區成了遊客追雪勝地。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

有些民眾發生嚴重急性高山病，一晚上需要氧氣治療二、三次，常常都令醫療人員十分擔心，所幸經過治療有所改善。花蓮慈院急診也曾多次接獲直升機自高山吊掛包括高山肺水腫、腦水腫的病人，嚴重程度需要住院治療。陳坤詮主任指出，更有心跳停止的病人，當時醫師一路幫病人心臟按摩急救到埔里，過程驚心動魄；因此在寒冬，高山雪景雖美，但他仍要提醒到訪遊客要做足準備，注重保暖。

▲每到寒流、冷氣團來襲，合歡山等高山風景區成了遊客追雪勝地。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

陳坤詮主任表示，何人都可能出現高海拔疾病，特別是有心肺或呼吸道疾病是高風險族群；老人或小小孩適應能力不足，要注意低氣壓與低溫帶來的影響；若有疑慮，行前可以諮詢旅遊醫學門診，進行風險評估，因為只有適當的準備，才能從容地領略高山之美。

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