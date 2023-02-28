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年輕山友入夜突發高山腦水腫　玉山醫療隊PAC加壓救回一命

▲玉山醫療隊出動PAC（攜帶型加壓艙）救回高山症山友。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

▲玉山醫療隊出動PAC（攜帶型加壓艙）救回高山症山友。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

低溫環境下攀登玉山，是體力和適應力的挑戰，一名年輕山友日前在夜間突然發生嚴重高山症，出現疑似高山腦水腫症狀，所幸週末固定在排雲山莊駐診的竹山秀傳醫院玉山醫療隊，動用PAC（攜帶型加壓艙）予以救治，恢復血氧、緩解症狀，最後平安將這名山友送下山。

竹山秀傳醫院指出，該院玉山醫療隊在近3個月冬季駐診的過程中，已服務近百位患有急性高山症的山友；其中有將近59%有頭痛症狀，部分也有民眾出現腸胃道症狀，年齡在20至39歲間較年輕者反而占62%，不乏有入夜後出現症狀者，甚至有無法下床就醫，必須由醫師、護理師前往寢區進行看診的個案。

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▲玉山醫療隊出動PAC（攜帶型加壓艙）救回高山症山友。（圖／竹山秀傳醫院提供）

院方指出，曾有一名山友出現持續明顯噁心嘔吐，診斷為疑似罹患高山腦水腫，醫療隊當下使用PAC，讓患者躺入加壓艙裡，而操作者利用腳踩幫浦充氣，進而增加艙內的壓力，模擬海拔下降約1500公尺的環境，讓病患可恢復血氧量，緩解其高山症症狀；當天也由醫師待命、其他4位醫護人員互相輪值的方式看護，最後順利將個案平安送下山。

▲玉山醫療隊出動PAC（攜帶型加壓艙）救回高山症山友。（圖／竹山秀傳醫院提供）

竹秀院長暨玉山醫療隊隊長莊碧焜表示，在高海拔區因空氣稀薄所產生的高山症可分為急性高山病、急性腦水腫、急性肺水腫三類，當天氣越冷、海拔越高，也就越容易產生高山症；玉山國家公園管理處也提醒，近期受強烈大陸冷氣團南下影響，中部以北、東部及東北部天氣寒冷，排雲山莊入夜後的氣溫也達零下低溫，上山前請再次檢視隨身攜帶的保暖衣物及裝備、身體狀況是否足以因應，如遇狀況務必選擇最安全方式下撤，勿強行攀登。

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