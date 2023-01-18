因應疫情取消尾牙　竹秀醫院端25年來最高1.5個月年終

▲竹秀醫院提供年終獎金1.5個月，為全院醫護職員打氣。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆兔年將到，但新冠肺炎疫情在春節期間恐升溫，全國醫護人員仍如臨大敵，竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院因此取消尾牙聚餐，改採線上直播抽獎，更大方提供1.5個月年終獎金、加發1萬元考核獎金以及總裁獎加碼的70萬元，為疫情期間堅持崗位的全院同仁加油打氣，年終數字也創下建院25年來新高。

院方指出，今年除了發放年終防疫獎金，也將尾牙節省下來的費用作為全薪1.5個月的年終獎金，外加1萬元左右的考核獎金，秀傳醫療體系總裁黃明和也特別在直播現場加碼70萬元獎金；另因應AI（人工智慧）、BI（商業智慧大數據分析）及IoT（物聯網-設備間互相共享數據而形成的網路）的運用，今年每位專任醫師還額外發配iPhone14手機，宣誓智慧醫療的開展。

院長莊碧焜表示，COVID-19疫情在去年4、5月起再度大爆發，全院上下在感染風險下同時要照顧病患、家人及自己，蠟燭多頭燒，人力也用到極致；回顧疫情期間，院方第一時間設立26床的專責隔離病房及1床的ICU隔離病床，也完成集集的集檢所任務、擴大居家照護工作，以及門診、急診的快篩陽確認及治療，在疫苗注射與居家關懷上依然持續不斷，讓社區長輩們可得到最好服務與照顧，都是同仁辛勞努力的成果。

莊碧焜萁許，未來醫院經營方向就是擴大核心醫療，以及深化社區與長照服務，希望同仁能群策群力，守護社區、守護健康。