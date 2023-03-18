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俄怒斥：通緝普丁「無效且非法」！　國際刑事法院走向自我毀滅

記者陳宛貞／綜合外電報導

國際刑事法院（ICC）17日向俄羅斯總統普丁發出逮捕令，要他為戰爭罪負責，莫斯科對此痛斥「不可接受」，俄國常駐聯合國代表涅邊賈（Vasily Nebenzya）更直言，ICC發布的文件非法且無效，「已走上自我毀滅的道路」。

▲▼俄羅斯駐聯合國大使內本亞（Vasily Nebenzya）。（圖／路透）

▲ 俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈。（圖／路透）

俄媒《衛星通訊社》報導，涅邊賈在聯合國安全理事會會議上，針對ICC聲明通緝普丁一事控訴，「這個有偏見、政治化且無能的國際司法機構再度證明自身缺陷。ICC是西方大國傀儡，隨時準備好聽命發動虛假訴訟。」

涅邊賈指出，ICC決定逮捕普丁及俄國聯邦兒童事務監察員利沃娃-貝洛娃（Maria Alekseyevna Lvova-Belova）的行為「厚顏無恥」，還在美國非法入侵伊拉克20周年前夕這麼做，抨擊ICC「擁有司法權卻未採取任何行動，將肇事者繩之以法」。

他也說明，俄國並非《國際刑事法院羅馬規約》締約國，因此ICC對俄國及其公民沒有司法管轄權，強調ICC一切文件皆非法且無效，最後稱「所有跡象可見，ICC確實走上自我毀滅之途，尤其是在威信上。」

此前，克里姆林宮稱逮捕令「離譜且不可接受」，對於ICC指控普丁涉嫌非法驅逐兒童及非法將兒童自烏克蘭佔領地轉移至俄羅斯聯邦，克宮則批評此說法「荒謬」，並聲稱俄方盡全力確保幼兒能繼續和家人待在一起。

►普丁被通緝惹怒俄國！　痛斥國際刑事法院：離譜無法接受
►快訊／普丁被通緝！　國際法院怒發逮捕令：他犯戰爭罪

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