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社會 社會焦點 保障人權

全國同步掃黑！竹聯份子「賣草莓不出貨」詐騙　苗栗警逮36人

記者蔡文淵／苗栗報導

近期黑幫在五星級酒店高調舉辦春酒宴震驚社會，警政署為壓制幫派氣焰，於3月8日至17日辦理「全國同步打擊詐欺犯罪、檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒專案行動」，苗栗縣警察局查獲各類刑事案件20件，逮捕36人。

▲▼警政署於3月8日至17日辦理「全國同步打擊詐欺犯罪、檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒專案行動」，苗栗縣警察局查獲各類刑案20件，逮捕36人。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲警政署於3月8日至17日辦理「全國同步打擊詐欺犯罪、檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒專案行動」，苗栗縣警察局查獲各類刑案20件，逮捕36人。（圖／苗栗縣警察局提供）

苗栗縣警局刑警大隊及各分局，於專案期間共計查獲模擬槍2枝、電信詐欺集團2件18人，網路購物詐騙1件1人、販賣毒品案件3件3人、持有毒品案件14件14人，查扣第一級毒品8.01公克、第二級毒品56.01公克(其中查扣大麻16.5公克)及毒品咖啡包9包。

另外，竹聯幫成員范姓男子於去年8月份因網路購物詐騙110餘萬元，帳戶遭警示，又於去年12月起重起爐灶，利用網路詐騙之人頭帳戶，假冒苗栗大湖某草莓園名義，吸引買家訂購並匯款，收款後拒不出貨，詐騙不知情之買家，被大湖分局掃黑專責小隊鎖定拘捕到案，並於3月13日依詐欺與洗錢防制法移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣警察局長莊勝雄強調，警方維護公權力不容挑釁，絕不容許黑道幫派在轄內有任何串聯公開活動及暴力違法行為，如有發現必全力偵辦。另呼籲民眾，網路購物陷阱多，請慎選優良商譽且有提供第三方支付的購物平臺，如有疑慮請撥打165反詐騙諮詢專線；此外，對於居住社區、大樓發現毒品情事，可向臨近警察分駐（派出）所或以信函方式提供犯罪線索，警方將立即派員處理，警民合作共同創造「無毒家園」。

▲▼警政署於3月8日至17日辦理「全國同步打擊詐欺犯罪、檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒專案行動」，苗栗縣警察局查獲各類刑案20件，逮捕36人。（圖／苗栗縣警察局提供）

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