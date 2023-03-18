獨／絕版千萬BMW敞篷i8現身台中　狂野聲浪超狂...車主背景超勵志

▲絕版BMW敞篷i8現身台中七期狂野聲浪引注視。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

要價千萬元的油電車BMW i8，BMW官方宣布停產，路上所見的i8車款都已是絕版車。日前一台BMW i8 Roadster敞篷車現身台中七期，該車也是熱門韓劇《青春紀錄》劇中男主角朴寶劍所開的車款，狂野聲浪，獨特的車身線條以及鍘刀式車門引注視，現車主身分也跟著曝光，為40歲、從事金融業的型男歐巴Alan。

▲BMW i8獨特的車身線條以及鍘刀式車門，看來相當帥氣。（圖／記者游瓊華攝）



BMW i8於2014年問世6年後宣告停產，是可插電式油電混合車，內載231匹馬力直列三缸渦輪增壓汽油引擎，外加131匹馬力電動馬達，共可提供362匹馬力，0-100km/h加速只需約4.4秒。

▲除了i8之外，Alan還擁有瑪莎拉蒂休旅車、法拉利特別版California 4.3以及賓士A45等車。（圖／Alan提供）



不少超跑車主都是富二代，老家在彰化的Alan小時候家中經濟狀況富裕，在當地也算是望族，但長輩投資失利，他被迫19歲就出社會工作，先是在台中工業區當工程師，之後又先後進美商、日商產業擔任課長，一天工作超過12小時，好賺錢改善家中經濟，未料後來一場車禍讓他脊椎受傷，在醫院躺了一個多月，出院後轉戰金融業，靠著投資、理財實現財富自由，也讓他擁有許多男人夢想中的超跑。

Alan表示，2021年購入i8，當時全台連他在內僅3台，除了i8之外，他還擁有瑪莎拉蒂休旅車、法拉利特別版California 4.3以及賓士A45等車。許多人都認為超跑車主愛炫富，但Alan笑說，每一步都是自己腳踏實地工作、研究理財投資而來，平時也很低調，相信很多超跑車主也跟他一樣。