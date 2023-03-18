新娘「在星巴克化妝」遭辱罵驅趕　店家補償方案曝光！





▲中國有一名新娘，結婚當天在星巴克化妝，結果被店家辱罵區趕。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

結婚是人生大事，每個人都希望在這天留下美好的回憶。不過，中國廣東省深圳市有一名新娘，近日在結婚當天，到一家星巴克化妝，沒想到遭到店經理辱罵驅趕「滾出去」，引發軒然大波。對此，業者也做出回應了。

根據《共富財經》報導，這名新娘在結婚領證當天，需要找個地方化妝，提前詢問星巴克是否可以，得到店家同意後，一行3人到店內化妝，並進行消費，因為怕影響別人，選擇在角落化妝，結果過程中遭到店經理辱罵驅趕，叫自己滾出去，嚴重影響到結婚的心情。

▲新娘在網路發文指控星巴克的作為。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

針對此事，星巴克業者指出，顧客如果噴了一些東西會被提醒，上級經理已經處理完畢，具體處理因為權限無法得知，不過作為門店，已將消費金額退還並贈送2張優惠券作為補償。

經歷曝光後，引發熱烈迴響，不少網友砲轟，「星巴克怎麼這樣，不喜歡」、「星巴克你到底在高貴什麼」、「依然是死性不改的星巴克」，不過也有人認為事出必有因，「肯定是噴了東西了，影響到食品安全」、「如果不驅趕，大家都去那邊化妝吧，不是變成理髮店了麼？」、「一般情況下星巴克都不會趕人，應該是妳的化妝品噴霧影響到其他客人的原因」。

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