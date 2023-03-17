生完二胎即沒%%！她驚見尪「出軌男同事」崩潰：我是生孩工具？

▲人妻生完第二胎後，和丈夫就沒有親密行為，沒想到對方竟然出軌公司的男同事。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名人妻控訴，自己生完第二胎後就沒被丈夫要求親密行為，因此直覺對方出軌，沒想到日前得知丈夫的出軌對象是公司的一名男同事，理由還是「怕女人懷孕」，讓她頓時無法接受，「所以我只是幌子？生孩子的器具？」

原PO在匿名公社APP發文控訴，自己生完第二胎後就沒被丈夫要求親密行為，雖然直覺告訴她是對方出軌，但由於衣服沒有香水味，而她也一度在丈夫加班的時候，致電到對方公司卻仍無異狀；不過，後來她才透過丈夫的鹹濕簡訊內容得知，對方居然出軌公司的一名男同事。

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沒想到，雙方攤牌後丈夫竟然表示，會和男同事交往的理由是「怕女人懷孕」，讓原PO痛批「怕懷孕不會去結紮嗎？」還表示自己和丈夫結婚6年，對方卻跟男同事交往10年，「重點是那個男的我還曾介紹給我閨蜜，兩個人還交往半年，現在是怎樣？」雖然丈夫在東窗事發後，不斷解釋還是愛原PO，希望為了孩子不要離婚，依舊讓她無奈透露，「為了孩子？所以我只是幌子？生孩子的器具？」

▲在和丈夫攤牌後，原PO無奈透露，「為了孩子？所以我只是幌子？生孩子的器具？」（圖／翻攝自匿名公社APP）

貼文曝光後引發熱議，有網友表示「我有個朋友也是這樣，她的同性戀老公已經跟說清楚了，就是給家裡一個交代『我有結婚生小孩了』」、「好特別的經驗」、「妳真的只是工具而已」、「離婚吧，感覺他就是喜歡男人」、「加油！支持離婚」。

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