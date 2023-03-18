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「最強奶媽」買BLACKPINK票被詐20萬　直播怒：法院遇到一定打他

▲▼BLACKPINK開唱！詐團騙讓票　網紅遭詐20萬。（圖／翻攝自謝薇安臉書）

▲最強奶媽買演唱會門票遭詐20萬，直播怒「如果在法院遇到他，我一定會打他」。（圖／翻攝自謝薇安臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK將在18、19日於高雄國家體育場開唱，兩天預計吸引9萬粉絲到場朝聖，也因為演唱會門票一票難求，引來不肖份子以「轉讓門票」名義詐財。有「最強奶媽」之稱的網路直播主謝薇安（Vivian）近日就遭詐騙近20萬元，氣得她在直播中大罵「如果在法院遇到他，我一定會打他！」

▲▼ 。（圖／翻攝自IG謝薇安）

▲▼網紅謝薇安。（圖／翻攝謝薇安臉書）

▲網紅謝薇安買BLACKPINK演唱會門票，不料遭詐騙近20萬元。（圖／翻攝謝薇安IG）

謝薇安日前在IG限時動態表示，有一名游姓男子日前主動私訊她，對方自稱是自己的粉絲，因為個人因素必須轉讓門票，訊問她有沒有購買意願，十分熱愛Black Pink她立刻答應游男，並先後匯款將近20萬元給對方，不料等到實際開票日卻遲遲等不到門票，才驚覺自己遭到詐騙。

謝薇安表示，她的限時動態發布後，馬上有許多網友私訊她，告知游男其實是詐騙慣犯，以前就曾經利用藝人演唱會門票轉讓的名義進行詐騙，經常在臉書各大社團發布轉讓門票的訊息，但其實都是詐騙，讓她更無法接受的是，游男還拿著她的對話截圖去取信其他網友。

▲▼▲▼BLACKPINK開唱！詐團騙讓票　網紅遭詐20萬。（圖／翻攝自謝薇安臉書）

▲謝薇安表示，「如果我在法院遇到他，我一定會打他」。（圖／翻攝自謝薇安臉書）

謝薇安17日晚間在直播中表示，游男的詐騙行為被揭穿後，目前的態度就是完全擺爛，就算她與眾多網友打算報警提告，也沒有打算出面處理的意思，「我覺得，他（游男）可能已經是慣犯了，所以被提告，就覺得隨便啦」、「她會不會還我錢，我現在都無所謂，我現在只覺得，如果我在法院遇到他，我一定會打他」。

她認為已經給游男非常多機會，包含之前對方口頭答應退款，卻一直裝死敷衍沒有任何動作，甚至有網友實際找到游男母親，希望游男母親可以說服兒子還錢，沒想到對方卻說「我們單親已經很辛苦了，為什麼還要為難我們」，讓她聽了一臉問號，「難道單親就可以騙人嗎？」

謝薇安指出，遭到游男詐騙的網友們，除了報警外也成立自救會，希望能找到更多受害者，找到更多游男詐騙的證據，「主要是讓法官在判他的時候，知道他其實不是第一次犯罪」。她也說「索不索賠對我來講，已經不是重點了，我是希望這個人必須為他的犯罪行為負責」。

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