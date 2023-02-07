iRent個資外洩14萬筆！改正複查未達標　「明提報交部裁罰」

▲iRent外洩個資，行政改正上仍不符標準，公路總局明天將提報交通部裁罰。（圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

租車業者個資頻傳外洩，其中提供共享汽車服務的iRent外洩14萬筆用戶個資，經查資料庫發生防護性缺口，公路總局要求改正，北市區監理所2月4日再度前往複查，監理所報告出爐，行政作業等改正未達標準，將可罰2萬到20萬元，公路總局預計明天將提報交通部，由交通部決定裁罰。

提供共享租車服務、和泰汽車旗下 iRent傳出雲端資料庫沒有加密長達9個月，已有14萬筆個資外洩，公路總局日前前往行政檢查，發現該公司未依規定提供汽車運輸業個人資料檔案安全維護計畫書，另紀錄應用程式Log檔暫存資料庫發生防護性缺口，外部人員運用特定技術及工具可能得以進入資料庫查詢近3個月會員異動資料。

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雖資料庫及內、外部連線並已防堵，但公路總局要求2月3日前對事故根因、結果調查狀況、對可能洩密消費者通知狀況、事故後續處理及矯正作為、所採行個資安全維護措施、公司管理人員等對事故是否已善盡防止義務等，進行說明並提供佐證資料，並依法改正完成。

北市區監理所2月4日再度前往複查，複查結果昨天(2/6)出爐，並已提報公路總局，據悉，經複查結果，相關行政作為部分改正仍未符合主管機關要求，還有改善空間，將面臨2萬到20萬元罰鍰。

公路總局表示，因個資法主管機關為交通部，明天將針對北市區監理所複查結果提報給交通部，針對開罰和處分，將待明天提報交通部後，由交通部裁罰決定。