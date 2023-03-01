他帶豬肉月餅入境挨罰20萬「比黃金貴」拒繳　29年老機車被拍賣

▲義務人攜帶一塊有豬肉成分的月餅入境，遭開罰20萬元，但未繳納，導致機車遭屏東執行分署查扣拍賣。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署於3月7日辦理「123拍賣會」，當天最特別的標的是一台出廠29年的三陽機車。義務人於3年多前入境小港機場時，被檢疫機關查到她攜帶一塊有豬肉成分的月餅，重量113公克，農委會防檢局遂依據動物傳染病防治條例對她開罰20萬元，卻遲未繳納，案件移送到分署執行，義務人名下已無其他財產，只剩這一部機車，故提供給分署查封拍賣抵償。以月餅平均每公克被罰了1769元，比違規時銀行公告的黃金存摺牌價1503元還要貴。

屏東分署所受理的6件違規攜帶豬肉製品入境案件型態不一，有人帶7.2公斤越南豬肉粽，也有89公克的北京肉鬆餅，或者750公克的豬肉粕等等，每件均遭處罰新臺幣20萬元罰鍰。這些案件移送後由於執行人員持續辦理現場催繳、扣押義務人存款、薪水或查封其汽機車，目前已有2件繳清。

屏東分署表示，近期報復性出國旅遊潮湧現，呼籲大家開心扛著名產或伴手禮返台時，千萬要先行確認成分，不要攜帶豬肉製品入境。

而這次聯拍動產物件另有台畜敦南股份有限公司以及陽信商銀股票，3月7日上午9點半開放觀覽、10點登記領號碼牌、10點半喊價，價高者得標。不動產部分有高樹與里港的土地、枋山的透天厝，以及三地門的原住民保留地。

屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，在3月6日以前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，通訊投標的效力與現場投標相同，於3月7日當天下午2點半至3點可在拍賣室現場投標單，下午3點進行開標。有興趣的民眾可上分署官網瀏覽不動產360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！