連偷媽祖、土地公14面金牌！毒蟲再度到宮廟「開工」栽了

記者張君豪／台北報導

台北市信義區位於基隆路、永吉路口的天后宮以及位於松隆路、虎林街口的福德宮，2月初均遭慣竊上門行竊，兩間宮廟共遭竊14面金牌，總價值達新臺幣20多萬，加上歹徒均拿走掛信徒打造用來酬謝神明，掛在神明身上的金牌，更讓廟方人員義憤填膺，「連神明的東西都敢拿！」警方事後調閱監視器，發現犯案歹徒騎乘機車犯案，鎖定有吸毒慣犯陳男（41歲、竊盜、毒品前科）涉案。

▲陳嫌入廟偷竊過程全遭監視器拍下，成為涉案鐵證。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義警方在汐止區逮捕涉案陳嫌，並起獲安毒吸食器。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方調閱監視器後展開調查，發現永吉路天后宮是在5日清晨7時許遭陳男入侵，偷走掛在媽祖身上的2面金牌；12日中午12點，陳嫌趁廟方人員外出用餐時，進入松隆路、虎林街口的福德宮內，竊取掛在土地公身上的12面金牌，經兩廟方人員統計，遭竊的14面金牌總價值約達新台幣20多萬元。

警方事後調閱監視器以車追人，鎖定有毒品、竊盜前科的陳男涉案，經調查陳男平常在三重租屋，但均定期出門「開工」，以竊取廟宇內的金飾、有價物品變換現金購買安毒解癮，信義警方15日趁他再度騎車外區到新北市汐止山區某宮廟行竊時，持搜索票、拘票將他逮捕，並發動附帶搜索，在陳嫌三重租屋處內搜出安非他命吸食器及安毒殘渣；警訊後陳嫌坦承偷神明金牌，但均已變賣購毒花用殆盡，轉手僅獲利約5萬餘元，警方依竊盜、毒品罪嫌移送北檢。

信義警方指出：舉頭三尺有神明，宵小切勿心存僥倖以身試法，並私下透露，一般正常慣竊對於偷廟宇神明財物相當忌諱，普遍認為「偷神明會衰很久」，但陳男染毒癮太深，專偷門禁管制鬆散的宮廟金飾變賣購毒，警方也提醒廟方人員須多加留意，以免廟內財物失竊造成損失。

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