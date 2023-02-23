　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

連偷媽祖、土地公14面金牌！毒蟲再度到宮廟「開工」栽了

記者張君豪／台北報導

台北市信義區位於基隆路、永吉路口的天后宮以及位於松隆路、虎林街口的福德宮，2月初均遭慣竊上門行竊，兩間宮廟共遭竊14面金牌，總價值達新臺幣20多萬，加上歹徒均拿走掛信徒打造用來酬謝神明，掛在神明身上的金牌，更讓廟方人員義憤填膺，「連神明的東西都敢拿！」警方事後調閱監視器，發現犯案歹徒騎乘機車犯案，鎖定有吸毒慣犯陳男（41歲、竊盜、毒品前科）涉案。

▲信義警方在汐止區逮捕涉案陳嫌，並起獲安毒吸食器。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳嫌入廟偷竊過程全遭監視器拍下，成為涉案鐵證。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義警方在汐止區逮捕涉案陳嫌，並起獲安毒吸食器。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義警方在汐止區逮捕涉案陳嫌，並起獲安毒吸食器。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方調閱監視器後展開調查，發現永吉路天后宮是在5日清晨7時許遭陳男入侵，偷走掛在媽祖身上的2面金牌；12日中午12點，陳嫌趁廟方人員外出用餐時，進入松隆路、虎林街口的福德宮內，竊取掛在土地公身上的12面金牌，經兩廟方人員統計，遭竊的14面金牌總價值約達新台幣20多萬元。

▲信義警方在汐止區逮捕涉案陳嫌，並起獲安毒吸食器。（圖／記者張君豪翻攝）

警方事後調閱監視器以車追人，鎖定有毒品、竊盜前科的陳男涉案，經調查陳男平常在三重租屋，但均定期出門「開工」，以竊取廟宇內的金飾、有價物品變換現金購買安毒解癮，信義警方15日趁他再度騎車外區到新北市汐止山區某宮廟行竊時，持搜索票、拘票將他逮捕，並發動附帶搜索，在陳嫌三重租屋處內搜出安非他命吸食器及安毒殘渣；警訊後陳嫌坦承偷神明金牌，但均已變賣購毒花用殆盡，轉手僅獲利約5萬餘元，警方依竊盜、毒品罪嫌移送北檢。

信義警方指出：舉頭三尺有神明，宵小切勿心存僥倖以身試法，並私下透露，一般正常慣竊對於偷廟宇神明財物相當忌諱，普遍認為「偷神明會衰很久」，但陳男染毒癮太深，專偷門禁管制鬆散的宮廟金飾變賣購毒，警方也提醒廟方人員須多加留意，以免廟內財物失竊造成損失。

【相關新聞】

►秀分局長合照、堵「蘭小明」強迫拍攝　網紅烏鴉涉黑遭拘提

►揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨　竹聯仁堂網內互打！屢踩紅線警不忍了

百萬網紅烏鴉3萬交保　訝異檢警大動作！曝當街堵蘭小明原因

ET快訊
陳建仁曝4月普發6000！　「朝野黨團盡快通過就越早發」
快訊／拍板！通勤月票來了　各縣市規劃出爐
6台人福岡輪流吃拉麵挨轟！　在台日本人揭3大事實
LIVE／蛋荒逼出限購令！產地蛋農這樣說　炎亞綸每天有蛋吃引
日本節目認證「台灣旅遊大勝南韓」！網揭殘酷真相：別自喜
天母爆「不明液體」街頭亂潑！　騎士脫衣驚見大破洞
西門町知名連鎖服飾店宣布歇業！　半年收掉4間

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

公婆存款借名登記幫繳保費　媳婦離婚「異想天開做這事」慘了

消防小隊長休假騎車　見民眾突倒地無心跳！他把人從鬼門關拉回

短裙女搭手扶梯「大腿一陣涼」　偷拍狼流連捷運站被抓到了

台南行車糾紛爆衝突！駕駛罵5字經揮拳　騎士噴辣椒水還擊

又見行人地獄！遊覽車右轉硬衝　媽過馬路嚇壞「急抓2孩」退3步

換車牌領詐欺包裹　22歲男淪車手....遇警盤查全身發抖被逮

北市議員參選人借750萬沒錢還　控夏于喬父親放高利貸慘被打臉

中古鋼砲才剛牽！車主深夜超商旁聊天　樓上丟咖啡罐砸裂前擋

停紅燈突降下車窗喊救命！路人關心急報警　結局讓人拳頭硬了

228連假防塞車　台1線楓港至枋山路段調撥車道首次啟用

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

快訊／新店女過馬路…遭22歲男「騎YouBike撞上」重創！昏迷指數3

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

公婆存款借名登記幫繳保費　媳婦離婚「異想天開做這事」慘了

消防小隊長休假騎車　見民眾突倒地無心跳！他把人從鬼門關拉回

短裙女搭手扶梯「大腿一陣涼」　偷拍狼流連捷運站被抓到了

台南行車糾紛爆衝突！駕駛罵5字經揮拳　騎士噴辣椒水還擊

又見行人地獄！遊覽車右轉硬衝　媽過馬路嚇壞「急抓2孩」退3步

換車牌領詐欺包裹　22歲男淪車手....遇警盤查全身發抖被逮

北市議員參選人借750萬沒錢還　控夏于喬父親放高利貸慘被打臉

中古鋼砲才剛牽！車主深夜超商旁聊天　樓上丟咖啡罐砸裂前擋

停紅燈突降下車窗喊救命！路人關心急報警　結局讓人拳頭硬了

228連假防塞車　台1線楓港至枋山路段調撥車道首次啟用

中南部2種交通月票出爐！　盧秀燕：「中台治理平台」縣市也盼納入

佐賀出現了！「中2字免費遊九州」2hrs湧入百通來電　業者曝買氣

2027世界盃的起點！中華女足5：0勝巴布亞紐幾內亞

公婆存款借名登記幫繳保費　媳婦離婚「異想天開做這事」慘了

陳妍希嫁陳曉7年「天天說我愛你」　爆老公生活技能0…遭嗆搞人格分裂

年增10億！詐騙產業去年吸70億人民血汗錢　受害者平均47天發現受騙

婦倒垃圾遭撞死「留2身障女兒」　暖警轉介慈善單位緊急救助

史上最小貪官？安徽一國小副班長瘋傳「受賄數万」　官方闢謠

秦慧珠、徐巧芯舌戰「殺紅眼」　朱立倫：請多說好話、存好心

酷航恢復「往返中國航班」　7航點全增班！6月底每周飛57班

社會熱門新聞

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

爸養小三介紹女兒認識　她等7年心碎

洗錢37億！3博弈大亨緩刑代價曝

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

快訊／國3「3車追撞」　紫爆回堵5公里

雲林佛像雕刻廠全面燃燒！居民嚇壞圍觀

美女投顧照片曝光　1招讓工程師3個月被騙4600萬

嘉義路面炸裂原因曝！水公司聲明回應：非氣爆

即／蕭景田現金買票　士檢火速起訴

中山警夜襲大型賭場　近百賭客遭逮

即／台中塑料工廠大火！消防出動8分隊搶救

台灣第一宗國民法官命案來了　24日首次開庭

嘉義新港鄉氣爆　整條路被炸開

快訊／新店女遭YouBike撞上！昏迷指數3

更多熱門

相關新聞

7煞堵人...噴辣椒水+亂棒毆打　男爆頭送醫

7煞堵人...噴辣椒水+亂棒毆打　男爆頭送醫

高雄市左營區日前發生一起街頭暴力，黃姓男子在住家樓下被毆打成傷，嫌犯行兇後逃逸無蹤，且逃逸過程不斷更換車輛、有人接應，增加辦案困難。經警方蒐證後，20日於高雄、屏東3處地點，拘提林嫌為首等7人的暴力犯罪集團成員，訊後移送橋頭地檢署偵辦。

亞洲大學旁塑膠工廠大火！緊鄰出租套房　學生急疏散

亞洲大學旁塑膠工廠大火！緊鄰出租套房　學生急疏散

全台爆蛋荒！在地蛋農曝現況「清晨就秒殺」

全台爆蛋荒！在地蛋農曝現況「清晨就秒殺」

屏東東琉碼頭違停　東港警加強取締

屏東東琉碼頭違停　東港警加強取締

2男趴大馬路玩「人體烏龜翹」　騎士驚恐閃避

2男趴大馬路玩「人體烏龜翹」　騎士驚恐閃避

關鍵字：

信義區天后宮福德宮金牌20萬陳男影音

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

面試官拋「1道家庭題」　過來人傻眼罵爆

直擊／桃乃木香奈現身台北！胸前春光外洩　300人擠爆西門町

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」

工程師辭職開早餐店！年收入翻倍讓他嗨了

更多

最夯影音

更多
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻
看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面