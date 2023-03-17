要變天了！限定周末「北台灣再一波降溫」　降雨熱區出爐

▲周末北台灣天氣降溫，北部、東半部有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今(3/17)晚到明(3/18)晨將有微弱鋒面尾端掠過，明天受東北季風影響，北台灣溫度將下降，周末北部、東半部有雨；下周二(3/21)隨鋒面氣旋發展，台灣轉鋒前偏南到西南風，天氣明顯變熱；下周後期鋒面南下預報延到下周六(3/25)，鋒面結構南下時較不連續，降雨區域預報較凌亂。

天氣風險分析師柯聿寧表示，今(3/17)清晨平地最低溫回升不少，除花蓮還有14.4度，其餘地區都回到15度以上，不過受到海峽北部背風低壓環流影響，金門馬祖、中北部有霧或低雲影響能見度機率，預估背風低壓將往北轉東北方向慢慢發展為低壓鋒面系統，今天北上過程仍會為北部帶來海上低層水氣，中午前仍有雲量偏多，有零星飄雨機會，其餘地區則沒有明顯影響。

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今晚到明(3/18)晨微弱鋒面的尾端將掠過，北部雲量又增多，明天受到東北季風影響，中部沿海、北部、東北部溫度也會稍下降，東半部受到鋒面尾端殘留較不穩定的環境影響，沿岸有對流發展，隨北風南下過程中，可能較貼近陸地，沿海地區需留意天氣變化。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

這波東北季風在周日(3/19)就會開始減弱，柯聿寧表示，周日下半天逐漸轉偏東風環境，東半部有迎風面的降雨，同時預估在華南有一小波水氣、不穩定的波動東移，深夜到凌晨北部再度有短暫雨的機會，這個波動通過後台灣附近風力更為減弱，西北部下周一(3/20)清晨有局部霧或低雲出現機率。

柯聿寧指出，下周二(3/21)隨著長江流於以北活躍的鋒面氣旋發展，台灣將開始轉為鋒前的偏南到西南風影響，而且風速還不弱，下周二到五白天都是類似環境，會有明顯變熱、悶熱的感覺。

至於下周後期的鋒面，柯聿寧表示，模式預報還是一直有些變動，從周一到今天早上的預報都持續的延後，目前預報鋒面南下時間延到下周六(3/25)，而鋒面結構在南下時也變得比較不連續，降雨區域也較凌亂，在這種預報不斷變化情況下，建議到下周初期或模式穩定後再多關注較好。