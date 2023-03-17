台南無黨聯盟總召陳昆和　宣布參選2024年立委

▲台南市議員陳昆和，宣布參選2024年台南市第二選區立委。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會無黨聯盟總召陳昆和，宣布參選2024年第二選區立委，陳昆和表示，2018年參選第3屆市議員之際，許多地方人士勸進直攻立委選舉，但他出生七股偏鄉，體認地方貧瘠匱乏，尤其在縣市合併後，發現主政者只在乎選票，忘記公平正義何物！導致富者愈富窮者愈窮！既然現任立委不行，就請支持陳昆和進入國會為台南鄉親們打拼！



陳昆和說，目前執政黨選舉時所標榜要使台南市成為適合談戀愛、結婚、生子、養老、安居樂業的城市云云，他認為是笑話！他擔任第3屆台南市議員期間，從2019年開始屢次質詢台南市政府，應比照其他直轄市讓65歲以上長者免繳健保費的提議，市府皆以財政難以負擔為由一再托詞拒絕。堂堂直轄市長，甘讓台南市民成為六都次等市民，而台南市立委又到哪裡去了？葉石濤先生的銘言，如今引用在這個城市，是充滿諷刺的！

陳昆和認為，對於南科產業發展至今，一直無法有效增加台南人口成長的主要原因之一，乃是縣市合併後已讓台南淪為主政者帶頭炒地皮的城市，政府只知在溪南圈地炒地皮。曾文溪以北自縣市合併以來，原台南縣民治中心重大發展建設經費，幾乎全部被押在溪南府城都會發展區，一個原本可整體發展的文化首都古都台南，卻將台南市母河曾文溪搞成為楚漢分界，溪北年輕人為了工作，每天上下班需在西港大橋、麻善大橋、麻豆交流道飽受塞車之苦！只得設法移居溪南，等同逼迫溪北鄉親在溪南租屋、購屋，讓年輕人離開父母，年紀輕輕就須辛苦養屋，縱使敢戀愛，也不敢結婚，哪還敢生子！台南市人口如何能實質增長？主政者難道把年輕人窮於奔波勞頓或辛苦養屋糊口，當成安居樂業了？或者是是鐵了心腸不讓年青人好好發揮所長，穩定生活？

陳昆和表示，政府不願均衡城鄉發展，反而主導圈地炒地皮，也不願虛心檢討建築成本增加的主要原因，物價通膨，勞動政策衍成缺料又缺工。什麼都漲，就只有薪水難漲，政府好像只會加稅，甚至房屋稅能立即調漲百分之200，政府扮演趁火打劫角色！增加的稅收硬是吐不出來，主政者本身都不會有錯，如有錯都是別人的錯！所以只懂得增加稅賦收入，挹注國庫，以立法修法，發布行政命令來增加罰款肥了國庫，用一群自認為專業，其實是窮人思維的人討好主政者，再下猛藥操作的結果，只在幫主政者匡錢，民生經濟有更加活絡嗎？受薪階級所得有增加了嗎？政府何不主動多用心於人民年度生計攸關的問題上，譬如今年久旱不雨，台南的文旦、芒果、柑橘、龍眼以及酪梨、鳳梨等水果農作物，非常可能發生產銷問題，截至2023年2月8日議會臨時會為止，台南市政府還未積極擬定對策。又縣府時代已規劃完成對於相對偏遠的大內等山區具有教育、觀光等重要發展價值的天文台規劃建設案，跑到那裡去了呢？

陳昆和說，民進黨中央完全執政，台南市六區區域立委完全由民進黨員擔崗，直轄市議員第4屆選舉後，也已實質上由民進黨完全執政，然而台南市民進黨連續執政超過25年，如今官箴腐敗至此，台南市民福利遠不如其他五都，又重創古都形象，幾乎要把台南市民逼到次等直轄市民的地位，足見民進黨公職幹部非常對不起台南市民！所以當前實在非常迫切需要市民的力量，進行大刀闊斧的改革。

對於2024年區域立委選舉，陳昆和在台南市議會敢言！敢衝！堅持價值！有目共睹：追求長者的權益、婦幼的輔助與福利、解決年輕人面對的困境，在富國利民，讓台南市整體性與包容性發展的有關建設上。既然現任的不行，位居台南市曾文溪沿岸為全市整體發展樞紐地位，這席13個行政區區域立委，就請支持以公益為本的陳昆和進入國會，為大台南市的主人、鄉親們來打拼！