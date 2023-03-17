信仰「因果論」台南女家養百鼠　爬滿圍牆半夜狂叫...鄰居快瘋了

記者林悅／台南報導

台南佳里區1名60歲婦人，疑因信仰「因果論」，以不殺生為由，半年來除了會出外餵養流浪貓，也在家中餵養老鼠，養到老鼠大如貓，除造成環境惡臭外，夜間「鼠軍」吱吱叫，甚至跑到牆外，讓附近鄰居十分害怕，佳里區鎮山里長陳信祿表示，該屋屋主是婦人大哥，已要求4月1日之前婦人要搬離，也希望政府相關單位能主動介入協助解決。

▲台南市1名婦人因信仰「因果論」不殺生，半年多在家中餵養老鼠，養到老鼠大如貓，半夜還群起吱吱叫，讓附近鄰居害怕。（圖／民眾提供，下同）

佳里區鎮山里長陳信祿表示，這名婦人約半年前從外地搬到其大哥的房子居住，婦人平時獨居在家，疑擔任清潔人員，早出晚歸行事十分低調，疑因篤信「因果論」，除會在外餵養流浪貓等動物外，在家中也會餵養老鼠，之前所養貓隻常會咬壞鄰居機車腳墊等，就被鄰居投訴，現在家中疑有上百隻老鼠出沒，甚至有的老鼠養的像貓一樣大，除傳出惡臭，鄰居看了也十分害怕，紛紛向他投訴。

陳信祿里長表示，他曾向該婦人大哥反應，其大哥一度投藥要毒殺老鼠，但數量可能太多，效果不彰，婦人大哥之前要求婦人在228時搬走，但沒有搬走，現在「鼠軍」多到跑在外牆來，他16日晚上還跑去現場看，老鼠長得很大，根本不會怕人。

陳信祿里長表示，該婦人婦人住處附近約有20戶鄰居，鄰居多次向婦人反應處理環境衛生及老鼠問題，她還辯稱「不養殺生會有因果」等理由拒絕，鄰居只好拍下老鼠成群出沒在婦人家牆上的影片，向他投訴。他半年來向佳里區公所、環保局、衛生局反映，但婦人是在家中養老鼠，各單位都難以介入私宅問題，衛生局還說要發生疾病才能介入，讓他感覺投訴無門十分無奈。

陳信祿表示，該名婦人的大哥已要求婦人在4月1日前搬離住處，但實在不知該婦人會不會搬，令他感到憂心，真心期盼政府相關單位能主動介入解決，以免讓居民飽受鼠患之苦。