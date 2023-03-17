男好玩做DNA檢測　意外發現「父親被綠19年」震撼身世毀全家

▲男意外發現父親被綠真相。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

國外一名19歲男子生日時因為好玩，買了歐美近來十分流行的簡易DNA檢測工具，沒想到檢測後發現自己竟然不是父親的親生兒子，反而和堂妹的血緣關係比較親近，懷疑自己是媽媽和叔叔外遇所生下孩子。

這名男網友在國外論壇Reddit發文表示，他因為覺得好玩所以去做DNA檢測，沒想到摧毀他原本幸福的家，「我幾天前得到結果，發現我和父親的只共享29.2%的DNA，還說我們的關係比較接近是同父異母的兄弟，這怎麼可能」。

男子想說，他和父親明明長得很像，所以沒有太在意檢測結果，然而後來他與堂妹進行檢測，發現居然共享24.6%的DNA，一般堂兄弟姊妹只會共享12%的DNA，而且結果也說表妹應該是他同父異母的妹妹，讓他開始對自己的身世產生懷疑。

▲男好玩做DNA檢測，結果讓全家陷入不幸。（圖／示意圖／達志影像）

男子表示，「我仔細思考後，唯一可能的解釋就是，我是媽媽與叔叔外遇生的孩子，當我想通這點時，感覺好像被一塊磚頭重重打在臉上」，憤怒的他決定向媽媽攤牌，當媽媽看到檢測結果時先是震驚，後來忍不住哭了出來，拼命求他不要把這件事告訴父親。

男子後來把真相告訴所有家人，父親得知時後什麼話都沒說，只是默默離開他房間，他則把自己獨自鎖在房內，聽到全家人在門外崩潰爭吵，爸爸還和趕到現場的叔叔打了起來，「這一切都讓我覺得很糟，雖然不是我的錯，但還是會忍不住自責，如果我把生日禮物的錢花在別的地方，今天就不會發生這些事了」。

文章發表後引發許多網友同情，有網友安慰他，「你真正的父親是撫養你長大的人，而不是有相似基因的人」、「你爸現在一定很崩潰」、「和你爸好好聊聊吧，讓他知道你們的父子關係不會改變，幫助他走出困難」。