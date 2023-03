媽追蹤手機發現13歲女兒被「囚禁在倉庫」　遭變態男性侵2星期

▲媽追蹤手機,發現女兒被囚禁。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國德州一名13歲少女失蹤,她的母親透過追蹤其手機訊號,發現女兒竟然被囚禁在離家一千多公里的倉庫中,遭34歲男子卡馬喬(Jorge Camacho)綁架性侵長達2星期。

這名13歲少女自本月1日突然失蹤,最後一次被人發現蹤跡是在達拉斯市,母親把追蹤到的手機訊息全都交給警方,德州特別犯罪小組接到報案後,10日在卡馬喬位於北卡羅萊納州萊辛頓市(Lexington)家中倉庫找到少女。

Cops rescue missing 13-yr. old from shed in N. Carolina after she was groomed on social media. She was found on Jorge, Camacho’s property, 34, who has been arrested and charged with multiple offenses including rape, child abduction and human trafficking. https://t.co/YSgu1AgEbs